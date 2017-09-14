Бетон написав: Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Ржач нападае вид бронювання цирку. Ну це ж смишно реально
це біполярка Або Ви жінка. Або надлишок пива. Хоча я читав в одній книзі що в нас в середині виробляється натуральний алкоголь. а деякі люди народжуються з недостатком і їм не постійно не вистачає 2 рюмки водки або літр пива. Тому коли вони тверезі вони посправжньому ТВЕРЕЗІ, абстинентний синдром но за цирк то правда смішно. Та й решту , од футбола до боксу. Чому бронь є в поліції це понятно під час закручування гайок треба збільшувати репресивний апарат, но бронь в цирку... чи спорті....
unicdima написав:Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?
зачем требовать? люди сами готовы давать только бы кто взял для порешать. есть условная контора. на ней есть условный военком который подает всю инфу в ТЦК про сотрудников. он не сотрудник ТЦК но вхож в кабинеты. все что наблюдается со стороны - чисто совпадение и он копил всю жизнь
Пока главком сухопутных внушает неизбежность мобилизации, журналисты анализируют декларации чиновников. Обаятельный глава уже третьей по счёту для него таможни весьма удачно инвестирует скромную госзарплату в земельные участки в курортных зонах. И всякий раз за 1/10 от их стоимости по ОЛХ. Все читают, завидуют и я уже представляю какие дули крутят в кармане Главкому.
serg1974 написав:Пока главком сухопутных внушает неизбежность мобилизации, журналисты анализируют декларации чиновников. Обаятельный глава уже третьей по счёту для него таможни весьма удачно инвестирует скромную госзарплату в земельные участки в курортных зонах. И всякий раз за 1/10 от их стоимости по ОЛХ. Все читают, завидуют и я уже представляю какие дули крутят в кармане Главкому.
Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність - Продавця який продав 16 річним алкоголь - Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера - Батьків які виховали 16 річних бухариків А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність - Продавця який продав 16 річним алкоголь - Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера - Батьків які виховали 16 річних бухариків А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність - Продавця який продав 16 річним алкоголь - Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера - Батьків які виховали 16 річних бухариків А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність - Продавця який продав 16 річним алкоголь - Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера - Батьків які виховали 16 річних бухариків А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
Жил в одном лесу кровожадный людоед. Все его боялись, но нашелся смелый и благородный юноша, который убил людоеда. Убил и съел...