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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7568756975707571>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:37

  Бетон написав:Капец вчера кровищи было. Хорошо меня черт не дёрнул с дочерью пойти.

Но вчера писали, что перерезал стеклом горло.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
Хлопець помер на місці події.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.

ДБР вже розпочало кримінальне провадження, повідомили у прес-службі.

А є "тцк" (воєнний стан)і конкретний керівник який допустив допуск громадського транспортного пристою підвищенної безпеки з вікнами зі звичайного скла а не загартованого?
п.с. аааа , це було до его :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:43

  Бетон написав:
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.

Ржач нападае вид бронювання цирку.
Ну це ж смишно реально
це біполярка :lol:
Або Ви жінка. Або надлишок пива. Хоча я читав в одній книзі що в нас в середині виробляється натуральний алкоголь. а деякі люди народжуються з недостатком і їм не постійно не вистачає 2 рюмки водки або літр пива. Тому коли вони тверезі вони посправжньому ТВЕРЕЗІ, абстинентний синдром :lol:
но за цирк то правда смішно. Та й решту , од футбола до боксу.
Чому бронь є в поліції це понятно під час закручування гайок треба збільшувати репресивний апарат, но бронь в цирку... чи спорті.... :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:44

  unicdima написав:Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?


зачем требовать? люди сами готовы давать только бы кто взял для порешать.
есть условная контора. на ней есть условный военком который подает всю инфу в ТЦК про сотрудников. он не сотрудник ТЦК но вхож в кабинеты.
все что наблюдается со стороны - чисто совпадение и он копил всю жизнь :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:00

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав: скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Нескилькы. Но флэр це не бентежить. Їй здається, що правосуддя, це початок розслідування і Заголовок в газеті.

Вам відомо, що юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні чи про що заманеться і теж відкриють впровадження

Хи-хи, ну напиши

Тіки без документів, тебе пошлють одразу і добре, якщо не в псіхушку :)

У вас вечерняя прогулка?

Сколько бизнесменов с арестом всего. Дела рассыпаются в судах. Но цель - сам процесс, длящийся несколько лет. По 8 дел из пустоты. Прокурорши из психушки дела шьют?

Это ты про Балашова писал, что потёрли ?

Ну так напиши, сколько бизнесменов таких, которым приписали несуществующие долги
Или может таки долги были, а бизнесмены решили поступить по принципу "всем кому я должен, я прощаю", а ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:44

Пока главком сухопутных внушает неизбежность мобилизации, журналисты анализируют декларации чиновников. Обаятельный глава уже третьей по счёту для него таможни весьма удачно инвестирует скромную госзарплату в земельные участки в курортных зонах. И всякий раз за 1/10 от их стоимости по ОЛХ.
Все читают, завидуют и я уже представляю какие дули крутят в кармане Главкому.

https://zahid.espreso.tv/novyny-lvivsch ... yogo-simya
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:58

  serg1974 написав:Пока главком сухопутных внушает неизбежность мобилизации, журналисты анализируют декларации чиновников. Обаятельный глава уже третьей по счёту для него таможни весьма удачно инвестирует скромную госзарплату в земельные участки в курортных зонах. И всякий раз за 1/10 от их стоимости по ОЛХ.
Все читают, завидуют и я уже представляю какие дули крутят в кармане Главкому.

https://zahid.espreso.tv/novyny-lvivsch ... yogo-simya

Пиздец
Ця падла вже в окопах Бахмута?
?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 кві, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:02

  Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.

Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:04

  UA написав:
  Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.

Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.

Обічное стекло в общество єто не по людски
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:05

  UA написав:
  Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.

Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.

Обічное стекло в общество єто не по людски
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:08

  UA написав:
  Бетон написав:Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.

Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.

Жил в одном лесу кровожадный людоед. Все его боялись, но нашелся смелый и благородный юноша, который убил людоеда. Убил и съел...


Зупинив і вбив

Ви точно UA ?

І ви в 16 років не бухали ?
pesikot
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  #<1 ... 7568756975707571>
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