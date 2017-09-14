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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:13
UA написав: Бетон написав:
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.
ага. всі кругом бігом погані. тільки не той, хто перерізав горло.
вы прикалываетесь или у вас тоже биполярка?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:19
Бетон написав:
ага. всі кругом бігом погані. тільки не той, хто перерізав горло.
вы прикалываетесь или у вас тоже биполярка?
Взяв скло і перерізав горло?
Ти один в один як твої русскіє колєгі про Одесу- сажглі зажіво.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:19
pesikot написав:
Зупинив і вбив
Ви точно UA ?
І ви в 16 років не бухали ?
Терпимость суспільства до дитячого п'янства є причиною цієї ситуації.
А не якісь чоловік якій зробив зауваження.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:20
Banderlog написав: Бетон написав:
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Ржач нападае вид бронювання цирку.
Ну це ж смишно реально
це біполярка
Або Ви жінка. Або надлишок пива. Хоча я читав в одній книзі що в нас в середині виробляється натуральний алкоголь. а деякі люди народжуються з недостатком і їм не постійно не вистачає 2 рюмки водки або літр пива. Тому коли вони тверезі вони посправжньому ТВЕРЕЗІ, абстинентний синдром
но за цирк то правда смішно. Та й решту , од футбола до боксу.
Чому бронь є в поліції це понятно під час закручування гайок треба збільшувати репресивний апарат, но бронь в цирку... чи спорті....
в 4 ранку летять ракети. багато хто в паніці кричить звіриним голосом.
12 дня: сотні сімей святкують дні народження.
у всіх біполярка?
Ви, взагалі, в Україні живете?
Тоді на напамятаю: у нас третій рік війна, де поряд смерть ходять з весільною фатою, де в одному кабакі і поминки і день народження, де діти грають в мяч і через 5 секунд кричать від страху, ховаючись в сховище під аккомпанемент разрывающегося в небе Циркона.
ясно/не ясно?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:24
Нічого так собі зробив зауваження
UA написав: pesikot написав:
Зупинив і вбив
Ви точно UA ?
І ви в 16 років не бухали ?
Терпимость суспільства до дитячого п'янства є причиною цієї ситуації. А не якісь чоловік якій зробив зауваження
.
...
Проте, дурість підлітків може ніяк не зв"язане з алкоголем
І питання до вас.
А ви в 16 років не бухали ?
Судячі з того, що проігнорували це питання, то бухали і дуже файно бухали
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27
Бетон написав:
в 4 ранку летять ракети. багато хто в паніці кричить звіриним голосом.
12 дня: сотні сімей святкують дні народження.
у всіх біполярка?
Біполярочка у тебе, то в паниці, то скавчишь, то десь бетон заливаєшь
Але частіше заливаєшь, або в себе, або брехню
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27
pesikot написав:
Ви точно UA ?
І ви в 16 років не бухали ?
Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:32
Все так но не стоит считать собственное мировоззрение единственно верным. Нет никакого оправдания поступку работнику госохраны. Никакой ощутимой опасности для окружающих те подростки наверняка не несли. Коль не было вызовов 102.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:34
UA написав: pesikot написав:
Ви точно UA ?
І ви в 16 років не бухали ?
Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?
Все так, окрім того, що не з першого разу відповіли.
Ну так буває, мабуть довго думали
Проте, а що, п"яний підліток - це привід його штовкати в вікно ?
А ви впевнені, що на тому місці не буде ваша дитина ? ваша твереза дитина ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 08 кві, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:35
UA написав: pesikot написав:
Ви точно UA ?
І ви в 16 років не бухали ?
Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?
я тоже не пил. так что пусть все остальные не пьют?
вы когда-нибудь были в Испании, например?
Все мы в 16 гуляли и веселились. я много раз слышал бредятину малолеток в компаниях. это молодость, имеющая право на ошибку. мне за это их душить?
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