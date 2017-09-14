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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 756975707571757275737574>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:20

Banderlog - вам глибокий респект і дякую за службу
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:24

  UA написав:
  pesikot написав:
Зупинив і вбив

Ви точно UA ?

І ви в 16 років не бухали ?

Терпимость суспільства до дитячого п'янства є причиною цієї ситуації.
А не якісь чоловік якій зробив зауваження.

Нічого так собі зробив зауваження ...

Проте, дурість підлітків може ніяк не зв"язане з алкоголем

І питання до вас.
А ви в 16 років не бухали ?
Судячі з того, що проігнорували це питання, то бухали і дуже файно бухали
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27

  Бетон написав:в 4 ранку летять ракети. багато хто в паніці кричить звіриним голосом.
12 дня: сотні сімей святкують дні народження.
у всіх біполярка?

Біполярочка у тебе, то в паниці, то скавчишь, то десь бетон заливаєшь
Але частіше заливаєшь, або в себе, або брехню
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27

  pesikot написав:Ви точно UA ?

І ви в 16 років не бухали ?

Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:32

Все так но не стоит считать собственное мировоззрение единственно верным. Нет никакого оправдания поступку работнику госохраны. Никакой ощутимой опасности для окружающих те подростки наверняка не несли. Коль не было вызовов 102.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:34

  UA написав:
  pesikot написав:Ви точно UA ?

І ви в 16 років не бухали ?

Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?

Все так, окрім того, що не з першого разу відповіли.
Ну так буває, мабуть довго думали

Проте, а що, п"яний підліток - це привід його штовкати в вікно ?

А ви впевнені, що на тому місці не буде ваша дитина ? ваша твереза дитина ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 кві, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:35

  UA написав:
  pesikot написав:Ви точно UA ?

І ви в 16 років не бухали ?

Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?

я тоже не пил. так что пусть все остальные не пьют?
вы когда-нибудь были в Испании, например?
Все мы в 16 гуляли и веселились. я много раз слышал бредятину малолеток в компаниях. это молодость, имеющая право на ошибку. мне за это их душить?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:46

Неужели так дорого ставить стёкла в такие места не обычные а каленые. Чтобы исключить риск пореза артерий. Кто знает какие устанавливают в общественный транспорт сбоку ? Наверняка каленку
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:48

  serg1974 написав:Все так но не стоит считать собственное мировоззрение единственно верным. Нет никакого оправдания поступку работнику госохраны. Никакой ощутимой опасности для окружающих те подростки наверняка не несли. Коль не было вызовов 102.

Вже виявилось що то не правоохоронець, а УДОшник.
Завтра з'ясуєтеся що він когось захищав від бухих підлітків.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:51

UA это в смысле что система включит механизм защиты своего сотрудника и появится пострадавший от действий 16 летних детей ? А зачем на форуме обсуждать то чего наверняка в реале не было
serg1974
 
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