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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:51
serg1974 написав:
Кто знает какие устанавливают в общественный транспорт сбоку ? Наверняка каленку
там не каленка, там триплекс , многослойние , не дают острие кромки и их удерживает паутина.
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Goodman
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:52
Goodman написав: serg1974 написав:
Кто знает какие устанавливают в общественный транспорт сбоку ? Наверняка каленку
там не каленка, там триплекс , многослойние , не дают острие кромки и их удерживает паутина.
Где, на боковых в трамваях - автобусах ? Да ну, вряд ли
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:58
Для не киян. На верхній станції фуникулера повно небезпечних скляних конструкції.
Фунікулер побудовано на початку 20 сторіччя
Впевнений що то було не скло вагона фунікулера.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:01
Бетон написав: Banderlog написав: Бетон написав:
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Ржач нападае вид бронювання цирку.
Ну це ж смишно реально
це біполярка
Або Ви жінка. Або надлишок пива. Хоча я читав в одній книзі що в нас в середині виробляється натуральний алкоголь. а деякі люди народжуються з недостатком і їм не постійно не вистачає 2 рюмки водки або літр пива. Тому коли вони тверезі вони посправжньому ТВЕРЕЗІ, абстинентний синдром
но за цирк то правда смішно. Та й решту , од футбола до боксу.
Чому бронь є в поліції це понятно під час закручування гайок треба збільшувати репресивний апарат, но бронь в цирку... чи спорті....
в 4 ранку летять ракети. багато хто в паніці кричить звіриним голосом.
12 дня: сотні сімей святкують дні народження.
у всіх біполярка?
Ви, взагалі, в Україні живете?
Тоді на напамятаю: у нас третій рік війна, де поряд смерть ходять з весільною фатою, де в одному кабакі і поминки і день народження, де діти грають в мяч і через 5 секунд кричать від страху, ховаючись в сховище під аккомпанемент разрывающегося в небе Циркона.
ясно/не ясно?
........."Тоді на напамятаю" - так , дуже вас прошу !
На разі і запитаннячко , а ви чому не на війні ?
Чому ви комусь про війну спогади пишите ?
......пля , та ще і дітей приплели .......
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:01
Hotab написав: vitaliiangel написав:
инфа для людей с IQ
К тебе по ошибке попала?
вчера ты обижался что я пошутил про твой мозг, а сейчас сам хамишь ) мне не обидно, просто ты себя ведёшь как подросток. Определись, ты хам, обиженка или моралист?
Случайно открыл, ничего не понял, решил закинуть на форум людям с IQ
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 08 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:02
Бетон написав:
ясно/не ясно?
Бетон, успокойтесь, все будет плохо у всех. Чувака посадят за непреднамеренное убийство, пацана не вернуть. И взрослая жизнь вообще жестока: ты хорошо поел, а тебя за это даже никто не похвалил...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:03
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Поки не зробив дітей взагалі не вживав алкоголь.
Щось не так для нашого суспільства?
Все так, окрім того, що не з першого разу відповіли.
Ну так буває, мабуть довго думали
Проте, а що, п"яний підліток - це привід його штовкати в вікно ?
А ви впевнені, що на тому місці не буде ваша дитина ?
Мені 16 років давно було.
Для мене аргумент до виїзду з України є не якась там війна, а деградація суспільства.
Бухі діти тут вже норма.
І протекторат дільничного поліції в наркоторгівлі вже звичне явище.
Для чого тут дітей лишати?
Якщо ви не в Україні, то до чого ваші дописи ?
Виїхали, попутного вітру нижче поясниці
Але, ви самі в 16 років явно бухали, а зараз із себе корчите святошу
Ось цього я ніколи не розумію
Ви куди виїхали ?
Там де толерують вбивства ? хоч і по необережності
В Росію, чи шо ?
А якщо в іншу країну, то спробуйте таке написати там.
І мені цікаво, скільки годин ви залишитесь в тій країні
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:06
vitaliiangel
как подросток.
Ти сьогодні з якої години в біле одягнувся? Бо ранком ти як актори твоїх фільмів себе вів: щось мавпяче писав, тут же видаляв, пищав «а нічого і не було, то глюки». То був пубертат? , до? після?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 кві, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:07
UA написав:
Для не киян. На верхній станції фуникулера повно небезпечних скляних конструкції.
Фунікулер побудовано на початку 20 сторіччя
Впевнений що то було не скло вагона фунікулера.
Виїхав ?
Так мовчи, бо ти вже наговорив на статтю в країні, де ти перебуваєшь
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:10
Hotab написав:vitaliiangel
как подросток.
Ти сьогодні з якої години в біле одягнувся? Бо ранком ти як актори твоїх фільмів себе вів: щось мавпяче писав, тут же видаляв, пищав «а нічого і не було, то глюки». То був пубертат? , до? після?
"То клімакс змієносний" (с) Лесь
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