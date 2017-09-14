serg1974 написав:UA это в смысле что система включит механизм защиты своего сотрудника и появится пострадавший от действий 16 летних детей ? А зачем на форуме обсуждать то чего наверняка в реале не было
unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
твой удошник был бухой. только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.
Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
твой удошник был бухой. только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.
Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
твой удошник был бухой. только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.
Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
Бухой при исполнении - отягощает, а нет - то это обычный бухой взрослый. Оружие он не применял. Первую помощь пытался оказывать? Скорую вызывал или просил вызвать? Он сбежал? Далее, признает свою вину, что да толкнул, но думал что мелочь просто упадет. Понимаете там не было что бухой УДОшник идёт и без предупреждения убивает подростка. Если было, то тяжкое.
unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
твой удошник был бухой. только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.
Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
Бухой при исполнении - отягощает, а нет - то это обычный бухой взрослый. Оружие он не применял. Первую помощь пытался оказывать? Скорую вызывал или просил вызвать? Он сбежал? Далее, признает свою вину, что да толкнул, но думал что мелочь просто упадет. Понимаете там не было что бухой УДОшник идёт и без предупреждения убивает подростка. Если было, то тяжкое.
кого? помощь? все паблики видосами завалены, где он его додушил впридачу блин
я надеюсь ему пожизненное дадут.
уникальный дима, забирай его к себе в бригаду на поруки - надёжный товарищ будет