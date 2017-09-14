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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7571757275737574>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:13

  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

да ладно..... просто фунікулери не для всіх.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:15

  serg1974 написав:UA это в смысле что система включит механизм защиты своего сотрудника и появится пострадавший от действий 16 летних детей ? А зачем на форуме обсуждать то чего наверняка в реале не было

Перекваліфікують в не навмисне вбивство.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Перекваліфікують в не навмисне вбивство.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/8/7450307/
там фото з місця події, пробив головою скло і дьорнувся назад....
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:26

  Goodman написав:
  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

да ладно..... просто фунікулери не для всіх.

В правилах користування фунікулером написано що вхід в нетверезому стані заборонено.
Чому 9 малолітніх алкашів опинилися на обєкті підвищеної небезпеки?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Чому 9 малолітніх алкашів опинилися на обєкті підвищеної небезпеки?

любий скаже - їх вела рука судьби
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:28

  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.

Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах 

«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".

Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:40

  Бетон написав:
  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.

Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах 

«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".

Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.

Бетон, а ти хочешь штангу на пляшку проміняти :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:40

  Бетон написав:
  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.

Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах 

«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".

Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.

Бухой при исполнении - отягощает, а нет - то это обычный бухой взрослый. Оружие он не применял. Первую помощь пытался оказывать? Скорую вызывал или просил вызвать?
Он сбежал? Далее, признает свою вину, что да толкнул, но думал что мелочь просто упадет. Понимаете там не было что бухой УДОшник идёт и без предупреждения убивает подростка. Если было, то тяжкое.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:42

  stm написав:
  Бетон написав:
  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.

Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах 

«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".

Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.

Бухой при исполнении - отягощает, а нет - то это обычный бухой взрослый. Оружие он не применял. Первую помощь пытался оказывать? Скорую вызывал или просил вызвать?
Он сбежал? Далее, признает свою вину, что да толкнул, но думал что мелочь просто упадет. Понимаете там не было что бухой УДОшник идёт и без предупреждения убивает подростка. Если было, то тяжкое.

кого? помощь?
все паблики видосами завалены, где он его додушил впридачу блин

я надеюсь ему пожизненное дадут.

уникальный дима, забирай его к себе в бригаду на поруки - надёжный товарищ будет
Бетон
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