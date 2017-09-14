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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7571757275737574
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:45

  Бетон написав:кого? помощь?
все паблики видосами завалены, где он его додушил впридачу блин

Ну тогда до 15 и не менее 7 лет сядет.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

Трагічно загинула молода людина, українець, це наскільки треба мати відбиті мізки, або взагалі їх не мати шоб цим зловтішатись? :twisted: Карма прилетить до тебе, обов'язково !!! :twisted: А кажуть, шо рашисти звірі, а тут цей unicdima тоді хто? :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:06

  UA написав:
  Бетон написав:
  unicdima написав:Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.

твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.

Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах 

«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".

Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.

Бетон, а ти хочешь штангу на пляшку проміняти :mrgreen:

ну конечно хочу. я люблю тільки гулять и їbатись.
але нашо вам доля штанги, почітайте новий роман хабібуліна, як мужик сапав огород
Бетон
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