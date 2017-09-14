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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:45
Бетон написав:
кого? помощь?
все паблики видосами завалены, где он его додушил впридачу блин
Ну тогда до 15 и не менее 7 лет сядет.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:52
unicdima написав:
Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
Трагічно загинула молода людина, українець, це наскільки треба мати відбиті мізки, або взагалі їх не мати шоб цим зловтішатись?
Карма прилетить до тебе, обов'язково !!!
А кажуть, шо рашисти звірі, а тут цей unicdima тоді хто?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 22:06
UA написав: Бетон написав: unicdima написав:
Був би тверезим не послав би удошника на три букви, очевидно і звалився на вікно бо був п'яний. Малолітнє бухе бидло отримало премію Дарвіна.
твой удошник был бухой.
только вдумайтесь в безумие - он пишет очевидно, что пацан сам себя зарезал.
Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.
Бетон, а ти хочешь штангу на пляшку проміняти
ну конечно хочу. я люблю тільки гулять и їbатись.
але нашо вам доля штанги, почітайте новий роман хабібуліна, як мужик сапав огород
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