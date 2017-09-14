Додано: Пон 08 кві, 2024 22:49

fler написав: Вам настільки пох обороноздатність країни? Чекаєте на бурятів?

Вам настільки пох обороноздатність країни? Чекаєте на бурятів?

fler написав: Соромлюсь запитати: особисто ви (чи ваші діти) "порішали" чи "не відсвічую"? Соромлюсь запитати: особисто ви (чи ваші діти) "порішали" чи "не відсвічую"?

fler написав: Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?

Чому вас зараз цікавить боротьба з корупцією, а не боротьба з ворогом? Раніше корупції не було? Чи ви вважаєте, що чим менше про неї пишуть у ЗМІ, тим її менше по факту? Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?Чому вас зараз цікавить боротьба з корупцією, а не боротьба з ворогом? Раніше корупції не було? Чи ви вважаєте, що чим менше про неї пишуть у ЗМІ, тим її менше по факту?

unicdima написав: Якби так було насправді то не пливли б через Тису, не ховалися від ТЦК, не було б стільки фейків про ТЦК.

Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар? Якби так було насправді то не пливли б через Тису, не ховалися від ТЦК, не було б стільки фейків про ТЦК.Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?

это всё кремлёвское ипсо, заткни пасть и выполняй свой долг

Нет, мне не все равно на боездатнисть страны, поэтому я каждый раз подчёркиваю слово коррупция. Бурятов пока не жду, ещё рано. Очень интересно вот это вот все слушать от человека, который хочет воевать до кордонів 1991 года, но чужими руками. Бедный доллярчик бьётся в вашу дверь, с абсолютно правильным вопросом когда же ваш муж сменит его на посту. Каску и спальник он обещал передать, так же передаст опыт по отмыванию снарядов. Но ответа по прежнему нет.Дети у меня ещё несовершеннолетние, так что не могу спрогнозировать свои действия.По поводу себя уже трижды объяснял, но объясню ещё раз. В 2016 году будучи относительно молодым и спортивным пришел по повестке, но не прошёл кардиолога. Сказались занятия спортом. Трижды был направлен повторное обследование, но в конце концов полковник в оболонском военкомате сказала - "а вам hume, с таким то диагнозом, ружьё не выдадут". После чего началась возня с документами, на мою просьбу просто поставить годен и отпустить мадам полковник только покрутила пальцем у виска и списала по 38 статье, за что им отдельная благодарность. С тех пор я пару раз в год весело провожу время с кардиологами.Сейчас я почему-то уверен, что тцк при повторном осмотре может вылечить даже потрёпанное сердце.)) кстати, я приписан к военкомату, но почему-то им я оказался не нужен. Намекнули, что в военкомат не каждому дано попасть.)Ежедневные новости про раскрытияюе коррупции только подтверждают, что к национальному "решанию" проблем ухылянтов подключаются даже медсёстры. Масштаб проблемы настолько велик, что тяжелее найти человека, который не замазан в решении неправомерных вопросов. И, по факту, люди, которые в первую очередь должны прилагать все усилия для борьбы с врагом второй рукой предлагают "порешать" за мзду, или испанскую недвижимость.Кстати, с обвинительными приговорами как-то у "прийде весна почнем саджать" зовсім сумно та суперечливо. Но то такое.Прячутся и плывут через Тису те, кто не может порешать в ввиду недостатка финансов.Касательно фейков спорить не буду, сейчас вероятно некое количество фейков действительно вбрасывается, но делается это уже с некоторй базы, которую установили бравые работники тцк.Конкретно мне уже два года регулярно поступают предложения "порешать" и "помочь". Начиналось всё с системы шлях в конце лета 2022 года за 500 долларов, именно тогда я начинал понимать наростающий масштаб коррупции. С тех пор неправомерные предложения поступали регулярно, а предполагаемая цена этих сомнительных услуг росла в геометрической прогрессии. Врачи предлагают диагнозы, полиция предлагает спецпропуска и в случае "нужды" "приписать"к МВС, чтоб получить бронь. Военные со звёздами сейчас вообще вершители судеб, могут всё что угодно, например "порешать" службу в тылу. Этот список бесконечный. Даже цирк стратегическое предприятие, клоуны, акробаты и дрессировщики котов не могут бросить своё важное дело. По поводу пилорамы у корыта на высшем уровне отдельная история, такое ощущение, что завтра не наступит, нужно всё спздить сегодня.)А теперь с психологической точки зрения, ответьте на вопрос как с такими вводными людям объяснить, что они должны сцепив зубы тянуть тяготы и невзгоды армии, про окопы я молчу.Но, как говорит Доллярчик, это хорошо, что это всё на Марсе, а не в Украине. А если кто-то скажет что что-то похожее может быть в Украине тоЗа сим разрешите откланяться и, как сказал важный дядька в форме "лужить будут все".)