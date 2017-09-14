Бухой при исполнении - отягощает, а нет - то это обычный бухой взрослый. Оружие он не применял. Первую помощь пытался оказывать? Скорую вызывал или просил вызвать? Он сбежал? Далее, признает свою вину, что да толкнул, но думал что мелочь просто упадет. Понимаете там не было что бухой УДОшник идёт и без предупреждения убивает подростка. Если было, то тяжкое.
fler написав:Вам настільки пох обороноздатність країни? Чекаєте на бурятів?
Нет, мне не все равно на боездатнисть страны, поэтому я каждый раз подчёркиваю слово коррупция. Бурятов пока не жду, ещё рано. Очень интересно вот это вот все слушать от человека, который хочет воевать до кордонів 1991 года, но чужими руками. Бедный доллярчик бьётся в вашу дверь, с абсолютно правильным вопросом когда же ваш муж сменит его на посту. Каску и спальник он обещал передать, так же передаст опыт по отмыванию снарядов. Но ответа по прежнему нет.
fler написав:Соромлюсь запитати: особисто ви (чи ваші діти) "порішали" чи "не відсвічую"?
Дети у меня ещё несовершеннолетние, так что не могу спрогнозировать свои действия.
По поводу себя уже трижды объяснял, но объясню ещё раз. В 2016 году будучи относительно молодым и спортивным пришел по повестке, но не прошёл кардиолога. Сказались занятия спортом. Трижды был направлен повторное обследование, но в конце концов полковник в оболонском военкомате сказала - "а вам hume, с таким то диагнозом, ружьё не выдадут". После чего началась возня с документами, на мою просьбу просто поставить годен и отпустить мадам полковник только покрутила пальцем у виска и списала по 38 статье, за что им отдельная благодарность. С тех пор я пару раз в год весело провожу время с кардиологами.
Сейчас я почему-то уверен, что тцк при повторном осмотре может вылечить даже потрёпанное сердце.)) кстати, я приписан к военкомату, но почему-то им я оказался не нужен. Намекнули, что в военкомат не каждому дано попасть.)
fler написав:Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться? Чому вас зараз цікавить боротьба з корупцією, а не боротьба з ворогом? Раніше корупції не було? Чи ви вважаєте, що чим менше про неї пишуть у ЗМІ, тим її менше по факту?
. Ежедневные новости про раскрытияюе коррупции только подтверждают, что к национальному "решанию" проблем ухылянтов подключаются даже медсёстры. Масштаб проблемы настолько велик, что тяжелее найти человека, который не замазан в решении неправомерных вопросов. И, по факту, люди, которые в первую очередь должны прилагать все усилия для борьбы с врагом второй рукой предлагают "порешать" за мзду, или испанскую недвижимость.
Кстати, с обвинительными приговорами как-то у "прийде весна почнем саджать" зовсім сумно та суперечливо. Но то такое.
unicdima написав:Якби так було насправді то не пливли б через Тису, не ховалися від ТЦК, не було б стільки фейків про ТЦК. Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?
Прячутся и плывут через Тису те, кто не может порешать в ввиду недостатка финансов.
Касательно фейков спорить не буду, сейчас вероятно некое количество фейков действительно вбрасывается, но делается это уже с некоторй базы, которую установили бравые работники тцк.
Конкретно мне уже два года регулярно поступают предложения "порешать" и "помочь". Начиналось всё с системы шлях в конце лета 2022 года за 500 долларов, именно тогда я начинал понимать наростающий масштаб коррупции. С тех пор неправомерные предложения поступали регулярно, а предполагаемая цена этих сомнительных услуг росла в геометрической прогрессии. Врачи предлагают диагнозы, полиция предлагает спецпропуска и в случае "нужды" "приписать"к МВС, чтоб получить бронь. Военные со звёздами сейчас вообще вершители судеб, могут всё что угодно, например "порешать" службу в тылу. Этот список бесконечный. Даже цирк стратегическое предприятие, клоуны, акробаты и дрессировщики котов не могут бросить своё важное дело. По поводу пилорамы у корыта на высшем уровне отдельная история, такое ощущение, что завтра не наступит, нужно всё спздить сегодня.)
А теперь с психологической точки зрения, ответьте на вопрос как с такими вводными людям объяснить, что они должны сцепив зубы тянуть тяготы и невзгоды армии, про окопы я молчу.
Но, как говорит Доллярчик, это хорошо, что это всё на Марсе, а не в Украине. А если кто-то скажет что что-то похожее может быть в Украине то
это всё кремлёвское ипсо, заткни пасть и выполняй свой долг
За сим разрешите откланяться и, как сказал важный дядька в форме "лужить будут все".)
холява написав:Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
когда читаешь подобное всегда хочется уточнить кто такие "нікому" ? учитывая сколько сортов населения наклепало государство. прямо представил как заходит тцк в оп, администрации, суды, прокуратуры, советы всех уровней и пакуют всех в автобусы. или он таки имел ввиду только плебеев?
Зачем так сложно - суды, прокукратуры - если мобилизации не подлежит даже цирк Вот ссылка ниже на ипсо-телеграм, а стоп нет это же 5й канал (чи може я відстав від життя і він вже теж "проросійске лайно"?)
КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ: ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЦИРКУ ЗАБРОНЮЮТЬ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ – МІНКУЛЬТ Відповідний статус отримали Пересувний та Національний цирки України та "Державна циркова компанія України" Міністерство культури та інформаційної політики внесло державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів" до списку критично важливих для функціонування економіки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши текст наказу Мінкульту.
UA написав:В правилах користування фунікулером написано що вхід в нетверезому стані заборонено. Чому 9 малолітніх алкашів опинилися на обєкті підвищеної небезпеки?
Да. Плюс еще один пьяный УДОшник со стволом в кармане (который он не применял, но он был). И все это опять же вопросы к министру МВД как они туда пьяными зашли, где были бравые автоматчики дежурящие у каждого метро "ваши документы".
Бетон написав:Чоловік, через якого загинув підліток на фунікулері, був нетверезим, – повідомили у правоохоронних органах
«На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту у "Київпастрансі".
Правоохоронці кажуть, що нападник також при собі мав і зброю, але її не застосовував.