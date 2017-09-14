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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7567756875697570
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 07:47

  Бетон написав:Працівники телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "Рада" отримали бронювання від мобілізації, — Мінкульт.

Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

😂😂😂

Хлопці, я з бронювання цирку ржу і не можу зупинитись.


Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову
https://censor.net/ua/news/3483236/tele ... robitnykiv
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:55

  UA написав:
Психічно здорові люди ставили б запитання про відповідальність
- Продавця який продав 16 річним алкоголь
- Чергової на станції фунікулера яка п'яних підлітків пустила на станцію фунікулера
- Батьків які виховали 16 річних бухариків
А так у всему винен небайдужий громадян, який намагався весь цей писдтець зупинити.


Елої апріорі не здатні боротись із загрозами.
Ні зовнішніми, ні внутрішніми...
От саме тому з нетерпінням чекаємо Закону про деелоїзацію. Мобілізацію, тобто.

А потім, минуть ще роки, і раптом кількість людей, яким не буде норм купа п`яної школоти. І вони їх і покладуть, і поліцію викличуть...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 09:37

тимошенко не просто їздить на волентерській машині, він не просто пиляє бюджет, він ще й бронює своїх працівників.
Одним журналістам - повістка за об'єктивне розслідування про збагачення під час перебування у владі, іншим - фінансування та бронювання!

Це - зе справедливість чи зе сором?!!

Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову

Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада", потрапила до переліку критично важливих підприємств.

Журналісти BIHUS.Info нагадують, що саме з цим "критично важливим" підприємством державний канал "Рада" підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.

Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал "Рада" вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з "Кінокітом" за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 09:57

  Бетон написав:


Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок
Оце дійсно - цікаво.

Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді

Лайном називати звичайні події - інфантильно

Командувач хай командує сухопутними віськами. Щось мені підказує, в нього є чим займатись і без інтерв'ю


Відповідь до болю проста...

Лише тоді, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).

Коли?

Чи навіть і не плануєте починати?

Чи навпаки -- будете писати гидоту про фронтовиків? Особливо, якщо вони потрапили в тцк, після поранень...


Якщо любите і цінуєте ухилянтських “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”. І зневажаєте людей, що пройшли фронт -- то ніколи. Ніколи -- “настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:10

  Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:12

  stm написав:
  hume написав:Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо воевать будут бедные. Расценки все давно известны, каждый день лазеек становится всё больше, но они всё дороже. Только вчера говорил, что двое знакомых порешали трудоустройство в держохорону.

Сейчас все наблюдают как прикорытные бронируют свои стратегические предприятия по распилу бюджетных денег.))

Есть ещё вариант не воевать. Одни только бедные не вытянут технологическую войну.


А який це буде сценарій?

Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?

Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв?
Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати? :)
Bobua
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  #<1 ... 7567756875697570
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