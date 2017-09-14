тимошенко не просто їздить на волентерській машині, він не просто пиляє бюджет, він ще й бронює своїх працівників. Одним журналістам - повістка за об'єктивне розслідування про збагачення під час перебування у владі, іншим - фінансування та бронювання!
Це - зе справедливість чи зе сором?!!
Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову
Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада", потрапила до переліку критично важливих підприємств.
Журналісти BIHUS.Info нагадують, що саме з цим "критично важливим" підприємством державний канал "Рада" підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.
Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал "Рада" вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з "Кінокітом" за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень
Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок Оце дійсно - цікаво.
Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді
Лайном називати звичайні події - інфантильно
Командувач хай командує сухопутними віськами. Щось мені підказує, в нього є чим займатись і без інтерв'ю
Відповідь до болю проста...
Лише тоді, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
Коли?
Чи навіть і не плануєте починати?
Чи навпаки -- будете писати гидоту про фронтовиків? Особливо, якщо вони потрапили в тцк, після поранень...
Якщо любите і цінуєте ухилянтських “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”. І зневажаєте людей, що пройшли фронт -- то ніколи. Ніколи -- “настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”.
Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?
hume написав:Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо воевать будут бедные. Расценки все давно известны, каждый день лазеек становится всё больше, но они всё дороже. Только вчера говорил, что двое знакомых порешали трудоустройство в держохорону.
Сейчас все наблюдают как прикорытные бронируют свои стратегические предприятия по распилу бюджетных денег.))
Есть ещё вариант не воевать. Одни только бедные не вытянут технологическую войну.
А який це буде сценарій?
Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?
Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв? Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати?
Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?
Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв? Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати?
Лайт вариант. Україна в ООН под эгидой Китая и оркостана подтверждает отказ от территориальных претензий, на бумаге подписывает внестатустность что бы никакого НАТО. Все фирмы военки на протяжении нескольких лет либо работают на военпром оркостана, либо банкротятся. Люди особо активные с семьями либо выезжают либо пропадают "нет человека, нет проблемы" ставиться временный Янукович, свободная журналистика перестает существовать. К этому будут стремиться. Украина не то что бы не будет развивать, будет, но ровно на столько насколько под эгидой куратора из москвы будет разрешено. Орки в экстазе они самые сильные и их должны любить. Балтика и Польша ждёт треша, причём теперь орки не боятся НАТО, они воевали в Украине с ним и победили. На другом конце планеты Иран и Китай просчитывают Израиль и Тайвань. Не сразу, но система внезападная тоже ведь победила. Как-то так.
холява написав: Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей. «Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», —
Скільки б лайна ви тут не накидували все рівно настане ваша черга .
Нда. Залізна логіка. Черга. Де він бачить чергу? Якби одпускали тих шо в армії після терміну це черга. І то якщо б була гарантія, шо війна вічна а тих що вже були знову не візьмуть. Даж якщо і правда відсидітися не вдасться нікому, то всім понятно чим менше вони будуть на війні тим менше ризиків. А поки в ухилянтів даж є надія шо таки вдасться. купа заброньованих ,сьогодні читав шо і телемарафонців забронювали, і 4 футбольних клуба, і укрцирк . І ще одне якщо Ви циркач то ззовні маєте право на бронь , але в середині в армії це вже не причина для демобілізації то кого вони хотять цими балачками обманути? Шо йде люта бусифікація і нікому не вдасться відсидітись? Таке враження що за дурних мають вже мобілізованих Може в мене од недосипу щось з логікою пане Холява? Останнім часом і правда голова збоїть... То поправте мене якщо я неправий.
Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”. Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут.
Які гидоти про фронтовиків? У меня родственники на штурмах. Мнение о ТЦК я черпаю от них. Отцу почти 60, я здесь его фотку с мг42 постил. После ранения на доукомплектовании. Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК, альо?
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 09 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 2 разів.