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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7568756975707571
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:50

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?

Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк
По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:08

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Ні.
Кожен чий інтелект дозволяє побачити, що від тцк залежить поповнення і заміна. Кожен, хто здатен прикрути свою “пролетарську ненависть”.

Крім того, дехто з наших, отримавши “обмеж.придатного”, таки поїхали додому, працювати в тцк.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:10

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Ні.
Кожен чий інтелект дозволяє побачити, що від тцк залежить поповнення і заміна. Кожен, хто здатен прикрути свою “пролетарську ненависть”.

Крім того, дехто з наших, отримавши “обмеж.придатного”, таки поїхали додому, працювати в тцк.

то есть на взятки которые берут военкомы надо закрыть глаза, потому что от них же зависит пополнение и ротация?
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 09 кві, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:11

vitaliiangel
Взятки дають ухилянти. Не треба давати і не буде корупції.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В чому там складність з тією Тисою? Пороги бʼють , можна травмуватись?
Я маю на увазі не зимову річку з можливістю переохолодження. Чи ухилянт - це апріорі особа з нерозвиненими навичками плавання?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:40

  Bobua написав:Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.
Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут. :mrgreen:


так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
и все те сотни тысяч бронированных ровными строями идут на фронт?
прям жалко стало хотаба. он же так привык что если нет самолета то он свободен.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:44

mephala

прям жалко стало хотаба. он же так привык что если нет самолета то он свободен.


Прикольно быть Мефалой, хоть есть самалет, хоть нет , он свободен всегда. :lol:

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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:52

vitaliiangel
Он написал целых 4 сообщения, но ему никто не ответил



1. Виталик не считает чужие сообщения
2. Виталик к вечеру воет, что его в белом платье невинного обижают))
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