Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?
Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків
Bobua написав:Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”. Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут.
так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев. а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой? или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта? и все те сотни тысяч бронированных ровными строями идут на фронт? прям жалко стало хотаба. он же так привык что если нет самолета то он свободен.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.