Додано: Вів 09 кві, 2024 12:04

vitaliiangel написав: Бетон написав: Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК, Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК, кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию. кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.

Обычная тема.У Порошенко было в этом случае "а то путин нападет", сейчас "не раскачивайте лодку". Ничего не поменялось. Даже личности на местах в основном одни и те же. Правда сейчас к неприкасаемым добавилась еще актерская братия и даже цирковые. А в остальном прекрасная маркиза....Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева.Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности.Ну как-то так)))