Обычная тема. У Порошенко было в этом случае "а то путин нападет", сейчас "не раскачивайте лодку". Ничего не поменялось. Даже личности на местах в основном одни и те же. Правда сейчас к неприкасаемым добавилась еще актерская братия и даже цирковые. А в остальном прекрасная маркиза.... Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева. Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности. Ну как-то так)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 09 кві, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?
Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк
Bobua написав:, коли ~ 39млн громадян України (з немовлятами включно) увімкнуть на 100% бойкот для всіх тих “чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок”, які не були на війні (тривалий час).
ухылянство и есть бойкот чиновникам, которые не хотят одинаковых условий для всех. Какой вам ещё бойкот нужен, уши отморозить?
Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків
Не загоняйте в анус. Гоу к отцу в штурмовой, он наверное даже старше вас. Вы уже пожили, что вам терять?
Hotab написав:Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків
Не загоняйте в анус. Гоу к отцу в штурмовой, он наверное даже старше вас. Вы уже пожили, что вам терять?
вы почитайте его риторику. он даже априори не допускает что чиновники могут тоже воевать и заменить фронтовиков. это то что я постоянно говорю - чинуши и остальная братия которая прячется за системой у нас особая каста. первый сорт. они значит в анус фронтовиков не заганяют тем что не идут на фронт. как хорошо прятаться за системой и быть первым сортом.