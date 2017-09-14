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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7570757175727573>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:09

  vitaliiangel написав:Зображення

Бужанского с Кiлей-каклетой-оболонской - у наш Шторм Z!
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:15

  mephala написав:
так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?

Позиция жертвы, mephala. Уважаю. Придумать себе отмазку про сорта что бы убежать от реальности и не брать ответственность за собственную жизнь. Это так мило :)
Востаннє редагувалось stm в Вів 09 кві, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:16

  antey1969 написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.

Обычная тема.
У Порошенко было в этом случае "а то путин нападет", сейчас "не раскачивайте лодку". Ничего не поменялось. Даже личности на местах в основном одни и те же. Правда сейчас к неприкасаемым добавилась еще актерская братия и даже цирковые. А в остальном прекрасная маркиза....
Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева.
Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности.
Ну как-то так)))
а ще всі викладачі і студенти а також протестанти і різні попи тож не прикасаємі. Є вже обмеження по віку до 25р і студентів на срочку неберуть. Як на мене достатня міра. І вродь у нас всі віри рівні? Чи не рівні? Як так виходить шо протестантам за америку воювати можно а за Україну нізя?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:19

  Banderlog написав:І вродь у нас всі віри рівні? Чи не рівні? Як так виходить шо протестантам за америку воювати можно а за Україну нізя?

))))

У Тернопільській області судили чоловіка, який побив односельчанина. Про це пишуть «Тернопільські події» з посиланням на вирок міськрайонного суду.

Підсудний розповів, що збирає гроші на допомогу військовим і його обурює, що знайомий відмовляється долучитися до інших. Потерпілий каже, що того дня чоловік запитав у нього, чому від не дає гроші на армію. Він відповів, що його захищає віра.

«У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на »землю, по якій ходить«, взяв потерпілого правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув донизу», - пише видання.
https://varta1.com.ua/news/zbir-na-dron ... 79213.html

Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:22

  detroytred написав:
  Banderlog написав:І вродь у нас всі віри рівні? Чи не рівні? Як так виходить шо протестантам за америку воювати можно а за Україну нізя?

))))

У Тернопільській області судили чоловіка, який побив односельчанина. Про це пишуть «Тернопільські події» з посиланням на вирок міськрайонного суду.

Підсудний розповів, що збирає гроші на допомогу військовим і його обурює, що знайомий відмовляється долучитися до інших. Потерпілий каже, що того дня чоловік запитав у нього, чому від не дає гроші на армію. Він відповів, що його захищає віра.

«У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на »землю, по якій ходить«, взяв потерпілого правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув донизу», - пише видання.
https://varta1.com.ua/news/zbir-na-dron ... 79213.html

Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.



Дуже цікаво,киньте посилання на справу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:26

  sens написав: Дуже цікаво,киньте посилання на справу

Тільки посилання на львівську Варту1.
А вони на тернопільські події:
http://podiya.te.ua/scandal/9517-na-ter ... khyshchaie

Штраф 850 грн.
Чувак виганяв корову))
"Потерпілий повідомив, що він виганяв на пасовище корову та в цей час знайомий запитав в нього, чому він не дає кошти на армію. Потерпілий сказав, що його віра його захищає. У відповідь обвинувачений схопив його за шию ззаду правою рукою, зім`яв шию, нахилив до землі та погрожував. *

Тільки щось про "про свій вчинок шкодує" нема нічого.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:28

detroytred

на тому самому сайті))

Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку, повідомляє «УП».

«Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку», йдеться у відповіді Управління преси та інформації Міністерства оборони.


яка ВЛК не зрозуміє генерал-майора, хоч є шанс що дійсно хвора
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:29

  antey1969 написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева.
Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности.
Ну как-то так)))



https://youtu.be/zJ5t31X5T2M?si=Vp3LriirVdosvHiD

« как судьи, они незаменимы на своих рабочих местах в Киеве…»
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36

  prodigy написав:detroytred

на тому самому сайті))

Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку, повідомляє «УП».

«Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку», йдеться у відповіді Управління преси та інформації Міністерства оборони.


яка ВЛК не зрозуміє генерал-майора, хоч є шанс що дійсно хвора

Звільнення штука така))

До повномасштабки знайомий після ато звільнився. Звільнилось і півуправління бригади.
Тепер він у війську, а півуправління бригади, виявляється, звільнилось не просто, а по *інваліди війни*...
Деякі *вміють* навіть звільнятися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36

  Бетон написав:



Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк
По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків[/quote]
Не загоняйте в анус. Гоу к отцу в штурмовой, он наверное даже старше вас.
Вы уже пожили, что вам терять?[/quote]

Оце так номер !
Чоловік, який кожного дня пише ганебні копії з "жовтяка ", ні разу не бувавший в бою і кожного дня розповідающий що робити іншим аби не попасти в армію , когось посилає кудись .

Ще й і батька , про котрого ні разу не впомянув до сіх пір прилепив .

Ти все рівно нікуди не дінешся , як і інші .
Підете воювати аж підкидуючи коліна .
Хтоб що не писав , де і під що не ховались , ВИ БУДЕТЕ СЛУЖИТИ В ЗСУ .
Треба Батьківщину захищати .
холява
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