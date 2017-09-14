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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7570757175727573
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:47

  холява написав:Ти все рівно нікуди не дінешся , як і інші .
Підете воювати аж підкидуючи коліна .
Хтоб що не писав , де і під що не ховались , ВИ БУДЕТЕ СЛУЖИТИ В ЗСУ .
Треба Батьківщину захищати .

Треба Батьківщину захищати --- безумовно.
Дехто піде воювати --- цілком можливо.

А от всі --- да не дай Бог.
Щоб до цього дійшло. Пояснюю -- бо це буде означати зміни ситуації на фронті в найхреновіший бік до найхреновішої точки.
Що малоймовірно. Самий гірший варіант -- по Дніпру. Малоймовірний.

Реалізація пропозицій Бобуа стосовно усіяких 6-12-24 теж малоймовірна.
Тому хтось буде призваний до війська, хтось ні.
Це як доля складеться.
Кому стати героєм.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захватывающая борьба за выживание между чиновниками и остальными..
Stm, я понимаю, деваться некуда. Деньги не вывезут, не убегут никуда. Поэтому они, как пауки, придумали байку про невыпуск.

Гарантирую, что привилегированным не отвертеться. И это на самом деле всем им посыл и мольба, спасите нас, трактористы, инженеры.
Но нет, все вы выполните свой долг перед нами.
Можете сколько угодно орать, ухылянты.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:52

  detroytred написав:
Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.

Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? Чи то тож не богоугодне діло? В нас багато ранених на позиціях не дожидаються евакувації,
а трупів то взагалі налишалось... охочих з передка їх тянути не особо є.
Загнати священників, хай таскають. Заодно й одспівають. А то є капелан в сані капітана, на Покрову роздавав талісмани- ляльки мотанки. Ходить раз на пару місяців помазує таінство. А таінства причастя нема :lol:
І щоранку присилає повідомлення 4 5 0. Без подій :shock: :lol: які там у нього події? Атаки зомбаків за ніч не случилось? Не розвєргнулись двері ада?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:53

  serg1974 написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева.
Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности.
Ну как-то так)))



https://youtu.be/zJ5t31X5T2M?si=Vp3LriirVdosvHiD

« как судьи, они незаменимы на своих рабочих местах в Киеве…»[/quote]
В епізоді суддя виступає як волонтер - це не безстроковий контракт з ЗСУ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:56

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.

Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///

А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."?
Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы копать" тот же комбат (или кто там главный) не пошлет "в тепляке отсвечивать"? :wink:
Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
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