холява написав:Ти все рівно нікуди не дінешся , як і інші . Підете воювати аж підкидуючи коліна . Хтоб що не писав , де і під що не ховались , ВИ БУДЕТЕ СЛУЖИТИ В ЗСУ . Треба Батьківщину захищати .
Треба Батьківщину захищати --- безумовно. Дехто піде воювати --- цілком можливо.
А от всі --- да не дай Бог. Щоб до цього дійшло. Пояснюю -- бо це буде означати зміни ситуації на фронті в найхреновіший бік до найхреновішої точки. Що малоймовірно. Самий гірший варіант -- по Дніпру. Малоймовірний.
Реалізація пропозицій Бобуа стосовно усіяких 6-12-24 теж малоймовірна. Тому хтось буде призваний до війська, хтось ні. Це як доля складеться. Кому стати героєм.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Захватывающая борьба за выживание между чиновниками и остальными.. Stm, я понимаю, деваться некуда. Деньги не вывезут, не убегут никуда. Поэтому они, как пауки, придумали байку про невыпуск.
Гарантирую, что привилегированным не отвертеться. И это на самом деле всем им посыл и мольба, спасите нас, трактористы, инженеры. Но нет, все вы выполните свой долг перед обществом Можете сколько угодно орать, ухылянты.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 09 кві, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.
Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? Чи то тож не богоугодне діло? В нас багато ранених на позиціях не дожидаються евакувації, а трупів то взагалі налишалось... охочих з передка їх тянути не особо є. Загнати священників, хай таскають. Заодно й одспівають. А то є капелан в сані капітана, на Покрову роздавав талісмани- ляльки мотанки. Ходить раз на пару місяців помазує таінство. А таінства причастя нема І щоранку присилає повідомлення 4 5 0. Без подій які там у нього події? Атаки зомбаків за ніч не случилось? Не розвєргнулись двері ада?
… Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева. Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности. Ну как-то так)))
detroytred написав: Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.
Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///
А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."? Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы копать" тот же комбат (или кто там главный) не пошлет "в тепляке отсвечивать"? Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
detroytred написав: Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.
Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? Чи то тож не богоугодне діло? В нас багато ранених на позиціях не дожидаються евакувації, а трупів то взагалі налишалось... охочих з передка їх тянути не особо є. Загнати священників, хай таскають. Заодно й одспівають. А то є капелан в сані капітана, на Покрову роздавав талісмани- ляльки мотанки. Ходить раз на пару місяців помазує таінство. А таінства причастя нема І щоранку присилає повідомлення 4 5 0. Без подій які там у нього події? Атаки зомбаків за ніч не случилось? Не розвєргнулись двері ада?
Ледве не луснув з останніх речень. Дякую.
А так, дивіться, я не розглядаю з позицій можуть не можуть (ці та і всі інші моменти). Згоден з Вами, що можуть. Я також не розглядаю з позиції: я хочу (хотів), щоб було отак -. Тобто озвучую свої хотєлки. Чим тут і займається добра половина співрозмовників. Своє, як би він хотів.
Мене більш цікавить: - чому це відбувається саме так? - які є підстави, щоб відбулися зміни? - (ну і допускаю) можливі варіанти розвитку подій.
А можуть не можуть? Звісно можуть дуже багато чого. Можливо не можливо? Да тут я абсолютно згоден зі своїми опонентами навіть стосовно маленької людини -- може все!!! Навіть купити лотербілет і виграти мільйони доларів.
Він повідомив, що «Дирекція пересувних циркових колективів України» подала на бронювання лише 14 людей, що становить менше, ніж 10% від загальної кількості. А 8 працівників цього підприємства служать у ЗСУ. _______________________________ Тому все рівно все з часом зводиться до критерію --- кого можна легше примусити. Тому заява "служити будуть всі" - або пуста, або дійде до всіх з-за погіршення умов.
detroytred написав: Віра не захистила, не дала броні... від сусіда. Від бурята тим паче.
Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///
А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."? Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы. Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
раз прибрали обмежених могли б і дати гарантії тим кому віра не дозволяє. Мож і убрали ,но поки огранічєність таки певна проблема. Капелан зброю не носить, і підлеглих в нього один сержант. можно було б духовно евакуваційний взвод зробити кодова назва Валькірія І ще... бувають дні коли при евакуації втрати більші чим в результаті бойових дій. Нести когось степом од 2 до 3 км під безпілотниками по майже відкритій місцевості це тож не казка. Яйця мають бути. Но тут вродь питання віри?
Бетон написав:Захватывающая борьба за выживание между чиновниками и остальными.. Stm, я понимаю, деваться некуда. Деньги не вывезут, не убегут никуда. Поэтому они, как пауки, придумали байку про невыпуск.
Гарантирую, что привилегированным не отвертеться. И это на самом деле всем им посыл и мольба, спасите нас, трактористы, инженеры. Но нет, все вы выполните свой долг перед обществом Можете сколько угодно орать, ухылянты.
Бетон, это какой то треш. Вы же сильный, накачанный мужчина. Деньги дают решения проблем. Какого простите вы пьёте кофе, кругом же чиновники. Как можно жить когда чиновники?! В Польше не чиновники и не касты, там надёжно. Это в среднесрочной перспективе не точно, тогда и в Польше поставят чиновников и они закроют границу.
Востаннє редагувалось stm в Вів 09 кві, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.