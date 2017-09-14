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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7571757275737574
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:39

Перекличка))

Продиджи норм, ЛАДа досі нема.

Давно не видно Сашугбл, Деніка, Летусрока.
Сумно, якщо Лепей дійсно пішов з-за...
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:39

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///

А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."?
Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы.
Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
раз прибрали обмежених могли б і дати гарантії тим кому віра не дозволяє.
Мож і убрали ,но поки огранічєність таки певна проблема.
...

Ну могли/не могли -- то уже другой вопрос. Но не дали. Потому и не идут -- это ответ на тот ваш вопрос "почему не могут".
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:12

  Hotab написав:Banderlog

Но тут вродь питання віри?


Так. Коли Хантер переписав хату і машину на кота, то вірить що не вкусять. :mrgreen:

если у тебя ни кота ни хаты, значит веришь что укусят? чёт логики нет. блин зачем я её ищу :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:17

  stm написав:
  mephala написав:
так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?

Позиция жертвы, mephala. Уважаю. Придумать себе отмазку про сорта что бы убежать от реальности и не брать ответственность за собственную жизнь. Это так мило :)


вы считаете желание что бы были равные обязанности по защите страны это бегством от реальности?
или мы чего то не знаем, и вам откуда то виднее что равных обязанностей нет и не будет? Это так мило :)
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