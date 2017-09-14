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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:39
Продиджи норм, ЛАДа досі нема.
Давно не видно Сашугбл, Деніка, Летусрока.
Сумно, якщо Лепей дійсно пішов з-за...
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:39
Banderlog написав: _hunter написав: Banderlog написав:
Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///
А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."?
Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы.
Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
раз прибрали обмежених могли б і дати гарантії тим кому віра не дозволяє.
Мож і убрали ,но поки огранічєність таки певна проблема.
...
Ну могли/не могли -- то уже другой вопрос. Но не дали. Потому и не идут -- это ответ на тот ваш вопрос "почему не могут".
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Додано: Вів 09 кві, 2024 16:12
Hotab написав:Banderlog
Но тут вродь питання віри?
Так. Коли Хантер переписав хату і машину на кота, то вірить що не вкусять.
если у тебя ни кота ни хаты, значит веришь что укусят? чёт логики нет. блин зачем я её ищу
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Додано: Вів 09 кві, 2024 16:17
stm написав: mephala написав:
так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
Позиция жертвы, mephala. Уважаю. Придумать себе отмазку про сорта что бы убежать от реальности и не брать ответственность за собственную жизнь. Это так мило
вы считаете желание что бы были равные обязанности по защите страны это бегством от реальности?
или мы чего то не знаем, и вам откуда то виднее что равных обязанностей нет и не будет? Это так мило
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