Banderlog написав:Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///
А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить -- "этот приказ я выполнять не буду -- потому, что ..."? Или есть каки-то еще _гарантии_ что вместо "окопы. Так-то даже "ограниченно пригодный" уже убрали...
раз прибрали обмежених могли б і дати гарантії тим кому віра не дозволяє. Мож і убрали ,но поки огранічєність таки певна проблема. ...
Ну могли/не могли -- то уже другой вопрос. Но не дали. Потому и не идут -- это ответ на тот ваш вопрос "почему не могут".
mephala написав: так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев. а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой? или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
Позиция жертвы, mephala. Уважаю. Придумать себе отмазку про сорта что бы убежать от реальности и не брать ответственность за собственную жизнь. Это так мило
вы считаете желание что бы были равные обязанности по защите страны это бегством от реальности? или мы чего то не знаем, и вам откуда то виднее что равных обязанностей нет и не будет? Это так мило
Banderlog написав:Ну від тцк ж захищає? Ладно вони не хотять вбивати. Окопи копати. Но ранених і вбитих витаскувати могли б ? ///
А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить Ну могли/не могли -- то уже другой вопрос. Но не дали. Потому и не идут -- это ответ на тот ваш вопрос "почему не могут".
А на вопрос чого за США воювати не западло, відповідь буде? Подробніше можно, є такі які так і говорять. Но воно як і вчительство, бумажка од церкви в тцк одмазує, а вже тут не є поводом щоб одпустити , роботу дадуть на розсуд командира. Евакуація ранених це тож ризиково , навіть більше ніж сидіти на передку в окопі.
antey1969 написав:Вчера покатывался от хохота, смотря репортаж Дойче Велле из Киева. Там было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами. Здоровые такие ряхи в полном боевом облачении (броники, битком набитые разгрузки, калаши) жалуются, что не спят сутками, дежуря по 24 часа. Что дескать очень хотят на передовую, но не могут оставить свой судейский пост, потому что больше некому выполнять их тяжелые обязанности. Ну как-то так)))
с немецкого дивана хоть не свалился от хохота, герой?
_hunter написав:А про это чуть подробнее можно? -- т.е. вот прямо так комбату (или кто там главный) и говорить Ну могли/не могли -- то уже другой вопрос. Но не дали. Потому и не идут -- это ответ на тот ваш вопрос "почему не могут".
А на вопрос чого за США воювати не западло, відповідь буде? ... роботу дадуть на розсуд командира.
Это мне вопрос был? -- специально еще раз на пару страниц назад все перечитал -- нет такого вопроса.
Два раза два раза повторять повторять не нужно не нужно -- я еще в первый раз понял
mephala написав: так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев. а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой? или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
Позиция жертвы, mephala. Уважаю. Придумать себе отмазку про сорта что бы убежать от реальности и не брать ответственность за собственную жизнь. Это так мило
вы считаете желание что бы были равные обязанности по защите страны это бегством от реальности? или мы чего то не знаем, и вам откуда то виднее что равных обязанностей нет и не будет? Это так мило
Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
Цікаво що Оркськ з Оренбургом якраз на місці того самого Кувандикського коридору, який колись росіянчики віджали у башкиро-татарів, щоб відокремити 2 тюркських народи і зробити собі чисто рускій коридор до сибіру. Але сама природа карає
stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
А я вважаю термін -рівноправья(справедливість) - це руССкиє придумали щоб не працювати.... Мене чогось більше приваблює термін - ефективність... Погодьтесь Лупанути крейсер вартістю 350 мл - ракетою в 1млн+парочка чогось по 0,1 млн - ефективно...хоча й не справедливо.... Тому я хочу , щоб наш Президент діяв ефективно....бо рівноправно з москалями у нас не вийде. Наприклад Недавно всі раділи відвідуючи Туреччину де для нас будують чи то фрегат чи то есмінець -вартістю в сотню млн..... А чого раділи? Ми ж довели що сіібебіками по 0,1 млн можна педераційний флот під плінтус...То виходить що раділи тому що даємо можливість вивіши цей корабель в Чорне море і москалям порадіти, як вони херовіною з гімна і палок потопили..і далі по тексту....
Але є в мене 1% надії , що Президент розуміє слово ефективність...і цей корабель ми будуємо для того , щоб загрузивши його сіібебіками і БПЛА -заплисти кудись в район Баренцевого моря( але обовязково в межах нейтральних вод) і звідти відправити весь вантаж по пітеру, мурманську,североморську і так далі..... А потім повернутись , завантажитись знову таким самим вантажем і поплисти кудись в район Червоного моря і допомогти хусіта потопити сірий флот танкерів який возить педераційну нафту... За таке - я за нього навіть проголосував би на виборах після Перемоги...
В епізоді суддя виступає як волонтер - це не безстроковий контракт з ЗСУ
Англійська версія: https://www.dw.com/en/ukraine-kyivs-dro ... o-68764196 Since judges are considered indispensable, they are not allowed to join Ukraine's military. Лінгвісти, в даному випадку not allowed це не дозволено, чи все-ж таки заборонено? Якщо не дозволено, то ким саме? Якщо заборонено, то на підставі чого?
В епізоді суддя виступає як волонтер - це не безстроковий контракт з ЗСУ
Англійська версія: https://www.dw.com/en/ukraine-kyivs-dro ... o-68764196 Since judges are considered indispensable, they are not allowed to join Ukraine's military. Лінгвісти, в даному випадку not allowed це не дозволено, чи все-ж таки заборонено? Якщо не дозволено, то ким саме? Якщо заборонено, то на підставі чого?
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: ... работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;