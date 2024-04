Додано: Вів 09 кві, 2024 18:20

sens написав: serg1974 написав: https://youtu.be/zJ5t31X5T2M?si=Vp3LriirVdosvHiD

« как судьи, они незаменимы на своих рабочих местах в Киеве…» « как судьи, они незаменимы на своих рабочих местах в Киеве…»

В епізоді суддя виступає як волонтер - це не безстроковий контракт з ЗСУ В епізоді суддя виступає як волонтер - це не безстроковий контракт з ЗСУ

Англійська версія:Since judges are considered indispensable, they areЛінгвісти, в даному випадку not allowed це не дозволено, чи все-ж таки заборонено?Якщо не дозволено, то ким саме? Якщо заборонено, то на підставі чого?