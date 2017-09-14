|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 09 кві, 2024 18:42
Banderlog написав:
Нести когось степом од 2 до 3 км під безпілотниками по майже відкритій місцевості це тож не казка. Яйця мають бути.
З реального життя - 7 км. З тачкою але теж важко тягнути людину 100 кг у двох. Малий казав десь годин 10 виходили.
До речі, орки також використовують ФТП навіть по 1 людині. 2 бійця з пораненим гарна мішень.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2477
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:13
stm написав:
Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети.
Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
так когда вы писали про позицию жертвы это вы с себя рисовали?
ек макарек. а я то и не допер что вы нашли родственную душу. это так мило.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9101
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:14
_hunter написав:
Список людей (как антоним крепостных):
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
...
налоговой милиции
Ось цього органу вже нема.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:15
"Украинцы ненавидят Россию, не хотят, чтоб мы их освобождали!" На НТВ прорвалась правда о войне
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9450
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 09 кві, 2024 19:16
Water написав: _hunter написав:
Список людей (как антоним крепостных):
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
...
налоговой милиции
Ось цього органу вже нема.
Ось так на дрібницях і паляться ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9450
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|20915
|
|
|1493
|181630
|
|
|6076
|602582
|
|