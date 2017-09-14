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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7572757375747575
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Нести когось степом од 2 до 3 км під безпілотниками по майже відкритій місцевості це тож не казка. Яйця мають бути.


З реального життя - 7 км. З тачкою але теж важко тягнути людину 100 кг у двох. Малий казав десь годин 10 виходили.
До речі, орки також використовують ФТП навіть по 1 людині. 2 бійця з пораненим гарна мішень.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:13

  stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети.
Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.


так когда вы писали про позицию жертвы это вы с себя рисовали?
ек макарек. а я то и не допер что вы нашли родственную душу. это так мило. :D
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:14

  _hunter написав:Список людей (как антоним крепостных):
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
...
налоговой милиции

Ось цього органу вже нема.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Украинцы ненавидят Россию, не хотят, чтоб мы их освобождали!" На НТВ прорвалась правда о войне

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:16

  Water написав:
  _hunter написав:Список людей (как антоним крепостных):
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
...
налоговой милиции

Ось цього органу вже нема.

Ось так на дрібницях і паляться ...
pesikot
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  #<1 ... 7572757375747575
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