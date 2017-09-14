Banderlog написав:Нести когось степом од 2 до 3 км під безпілотниками по майже відкритій місцевості це тож не казка. Яйця мають бути.
З реального життя - 7 км. З тачкою але теж важко тягнути людину 100 кг у двох. Малий казав десь годин 10 виходили. До речі, орки також використовують ФТП навіть по 1 людині. 2 бійця з пораненим гарна мішень.
stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
так когда вы писали про позицию жертвы это вы с себя рисовали? ек макарек. а я то и не допер что вы нашли родственную душу. это так мило.
stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
Красивый и фейеричный стеб на тему. Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает. Этим отметился в свое время Аирмакс. Теперь вот вас понесло. А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда. Это же так забавно, не правда ли? Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.