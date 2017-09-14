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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7574757575767577>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:у наших судей совсем другое мнение. Они просто сил своих не жалеют и ночами не спят. Их просто злое государство в бой не пускает

волонтерити не заборонено , ви ж дивиться - людина вступає на чергування за місцем прописки . Волонтером стати може кожний виявить бажання .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:05

  mephala написав:Даже Шмыгаль уже понял что дело пахнет киросином в отличие от некоторых местных адептов. первый класс не может всех вместить...

"глава уряду дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання"

https://inforesist.org/ua/shmigal-doruchiv-stvoriti-spravedlivu-sistemu-bronyuvannya-vid-mobilizaczii/

Шмигаль був мабуть єдиний прихильник безквотного економічного бронування.
Всі інші моделі - профанація, рано чи пізно все одно завалять економіку разом із квотами і "стратегічними" підприємствами і питання щодо "справедливості" нікуди не подінутья
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:06

  mephala написав:Даже Шмыгаль уже понял что дело пахнет киросином в отличие от некоторых местных адептов. первый класс не может всех вместить...

"глава уряду дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання"

https://inforesist.org/ua/shmigal-doruchiv-stvoriti-spravedlivu-sistemu-bronyuvannya-vid-mobilizaczii/

Ничего Шмыгаль не решает и ему банально по барабану.
В прессу просочился зашквар, ОП пытается через подобные реляции успокоить общество. Сделать вид, что глас народа услышан.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:08

  sens написав:
  antey1969 написав:у наших судей совсем другое мнение. Они просто сил своих не жалеют и ночами не спят. Их просто злое государство в бой не пускает

волонтерити не заборонено , ви ж дивиться - людина вступає на чергування за місцем прописки . Волонтером стати може кожний виявить бажання .

Точно!
А потом этих волонтеров обвешивают как штурмовую пехоту и выпускают на крыши.
:D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:08

  detroytred написав:
  prodigy написав:detroytred

на тому самому сайті))

Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку, повідомляє «УП».

«Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку», йдеться у відповіді Управління преси та інформації Міністерства оборони.


яка ВЛК не зрозуміє генерал-майора, хоч є шанс що дійсно хвора

Звільнення штука така))

До повномасштабки знайомий після ато звільнився. Звільнилось і півуправління бригади.
Тепер він у війську, а півуправління бригади, виявляється, звільнилось не просто, а по *інваліди війни*...
Деякі *вміють* навіть звільнятися.

Тому що вони в ланчюжку державної корупції , таким("інвалідам") па закону совсем другие ежемесячніе виплати з податків ухилянтів і других...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 09 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан


не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:10

  antey1969 написав:
  sens написав:
  Water написав:not allowed to join Ukraine's military

так как судьи забронированы им запрещено вступать в ЗСУ

По идее да, но вот у наших судей совсем другое мнение. Они просто сил своих не жалеют и ночами не спят. Их просто злое государство в бой не пускает.
https://www.dw.com/ru/kak-kievskie-sudi ... o-68771773

Та действительно, вот как судьи посмели выходить на дежурства, чтобы сбивать дроны

Должны ведь, сидеть и брать взятки, а тут сбивают дроны
Не скрепно, не по-российски

Ты там опять Арестовича переслушался с немецкого дивана ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:обвешивают как штурмовую пехоту

за свої - зброя від ЗСУ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:16

  sens написав:
  antey1969 написав:обвешивают как штурмовую пехоту

за свої - зброя від ЗСУ

Блажен, кто верует :)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:20

  sens написав:
  antey1969 написав:у наших судей совсем другое мнение. Они просто сил своих не жалеют и ночами не спят. Их просто злое государство в бой не пускает

волонтерити не заборонено , ви ж дивиться - людина вступає на чергування за місцем прописки . Волонтером стати може кожний виявить бажання .

Отаке:
Таким образом, год военной службы судей засчитывается за год осуществления судьями правосудия в пропорции 1 к 1.

Отметим, что на ноябрь 2023 года в Вооруженных силах, а также в других военных формированиях, несут службу 48 действующих судей.
https://sud.ua/ru/news/publication/2861 ... ovet-sudey

Тобто судді призиваються і по мобілізації, і по контакту?
Не волонтерами.
А саме на вслужбу.
detroytred
 
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