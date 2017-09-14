Шмигаль був мабуть єдиний прихильник безквотного економічного бронування. Всі інші моделі - профанація, рано чи пізно все одно завалять економіку разом із квотами і "стратегічними" підприємствами і питання щодо "справедливості" нікуди не подінутья
Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку, повідомляє «УП».
«Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку», йдеться у відповіді Управління преси та інформації Міністерства оборони.
яка ВЛК не зрозуміє генерал-майора, хоч є шанс що дійсно хвора
Звільнення штука така))
До повномасштабки знайомий після ато звільнився. Звільнилось і півуправління бригади. Тепер він у війську, а півуправління бригади, виявляється, звільнилось не просто, а по *інваліди війни*... Деякі *вміють* навіть звільнятися.
Тому що вони в ланчюжку державної корупції , таким("інвалідам") па закону совсем другие ежемесячніе виплати з податків ухилянтів і других...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 09 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан
не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .