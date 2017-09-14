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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7575757675777578>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:31

  sens написав:
  antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан


не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .

Щоб отримати бронь і зараз - потрібно оновлювати дані в ТЦК, пройти ВЛК при потребі...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:46

  Schmit написав:
  sens написав:
  antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан


не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .

Щоб отримати бронь і зараз - потрібно оновлювати дані в ТЦК, пройти ВЛК при потребі...

Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение.
В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства.
Бардак на местах никто не отменял.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:47

  stm написав:
  Bobua написав:
А який це буде сценарій?

Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?

Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв?
Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати? :)

Лайт вариант. Україна в ООН под эгидой Китая и оркостана подтверждает отказ от территориальных претензий, на бумаге подписывает внестатустность что бы никакого НАТО. Все фирмы военки на протяжении нескольких лет либо работают на военпром оркостана, либо банкротятся. Люди особо активные с семьями либо выезжают либо пропадают "нет человека, нет проблемы" ставиться временный Янукович, свободная журналистика перестает существовать. К этому будут стремиться. Украина не то что бы не будет развивать, будет, но ровно на столько насколько под эгидой куратора из москвы будет разрешено. Орки в экстазе они самые сильные и их должны любить. Балтика и Польша ждёт треша, причём теперь орки не боятся НАТО, они воевали в Украине с ним и победили. На другом конце планеты Иран и Китай просчитывают Израиль и Тайвань. Не сразу, но система внезападная тоже ведь победила. Как-то так.


А сейчас она типа существует
katso
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:52

  antey1969 написав:Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение.
В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства.
Бардак на местах никто не отменял.

Настало время офигительных историй

И уволился, и бронь осталась

И как-то удивительно до 24.02.2022 оказался в Германии

Совпадения ?
Как говорил Киселёв "Не думаю"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:53

  detroytred написав: знайомий запитав в нього, чому він не дає кошти... схопив його за шию ззаду правою рукою, зім`яв шию, нахилив до землі та погрожував.


В 90-е такое называлось словом "рэкет"
katso
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:55

  antey1969 написав:
  stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети.
Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.

Красивый и фейеричный стеб на тему.
Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает.
Этим отметился в свое время Аирмакс.
Теперь вот вас понесло.
А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда.
Это же так забавно, не правда ли?
Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.

Вы ж решили проблему, помогите молодому человеку. В Германии хорошо. В Украине усилятся попадания, для этого есть причины серьезные. И равноправие от этого не спасет.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:58



«Оркам вже вдалося прорватися у Роботине, бої тривають у самому населеному пункті. З боку Вербового також лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. Ворог потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ», — повідомив депутат Запорізької обласної ради Лишенко..
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:59

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение.
В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства.
Бардак на местах никто не отменял.

Настало время офигительных историй

И уволился, и бронь осталась

И как-то удивительно до 24.02.2022 оказался в Германии

Совпадения ?
Как говорил Киселёв "Не думаю"

Да мне в общем-то по барабану, что вы думаете. Я поделился тем, что посчитал забавным. Не нравится или не верите, - ваше личное дело.
Кстати, сегодня был выходной. Съездил со нашими в паспортный сервис в Берлин:
мужиков чуть ли не больше, чем женщин.
Паспорта, права, ай-ди карты выдают им без проблем и заявления принимают без проблем. Требуют только предъявить внутренний паспорт и код.
Зимой я говорил, что весь этот цирк со "всех вернем" направлен чисто на внутреннего потребителя теленовостей.
Но специально для вас могу сказать - не верьте ни единому слову, это просто очередная окуительная история и не более того.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:03

Не розумію. Моральний аспект не беремо, а хоча б з точки раціональності:
*Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA
Работники Государственного бюро расследований выявили факт незаконного начисления и выплаты «боевых» военным, которые фактически не находились на передовой, командиром одной из воинских частей Донецкой области и четырьмя его подчиненными. По информации ГБР, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,5 млн гривен.*
https://sud.ua/ru/news/ukraine/297741-v ... ykh-vyplat

От навіщо командиру частини і скоріше парі командирів підрозділів + фінансистці частини отака фігня?
З ризиком 12 років з конфіскацією.

Адже справа не хабарі брати, де ризики та строки менше, а пряме крадіництво в держави. Яке ще довести, як два пальці об асфальт.
Тому що оті липові десь світяться замість фронту.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:06

  sens написав:
  Water написав:not allowed to join Ukraine's military

так как судьи забронированы им запрещено вступать в ЗСУ

С какого *уя?,
инвалиді третьей группі?
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