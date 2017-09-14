stm написав:

Bobua написав:

А який це буде сценарій?



Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?



Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв?

Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати? А який це буде сценарій?Миттєва капітуляція, моск.десант на зах.кордонах, і різанина всюди?Чи відступ з одночасним потоком біженців (всі, хто не ждуни, чи просто не хоче ризикувати?) Але цікаво чи Захід прийме пару десятків млн елоїв?Причому, всі депозити і овдп одразу ж анулються, чи як? Чи, може, банки і мінфін теж здатні емігрувати?

Лайт вариант. Україна в ООН под эгидой Китая и оркостана подтверждает отказ от территориальных претензий, на бумаге подписывает внестатустность что бы никакого НАТО. Все фирмы военки на протяжении нескольких лет либо работают на военпром оркостана, либо банкротятся. Люди особо активные с семьями либо выезжают либо пропадают "нет человека, нет проблемы" ставиться временный Янукович,. К этому будут стремиться. Украина не то что бы не будет развивать, будет, но ровно на столько насколько под эгидой куратора из москвы будет разрешено. Орки в экстазе они самые сильные и их должны любить. Балтика и Польша ждёт треша, причём теперь орки не боятся НАТО, они воевали в Украине с ним и победили. На другом конце планеты Иран и Китай просчитывают Израиль и Тайвань. Не сразу, но система внезападная тоже ведь победила. Как-то так.