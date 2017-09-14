antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан
не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .
Это реально решение. Все без исключения, как прививки от ковид. И депутаты и судьи и теоеведущие и все женщины. Все. И не у кого язык не повернётся упрекать. Ан неее. Обязательно проявляется хитрожопо советская гаааденькая сущность: блат
Мне конец мая страшен тем, что безграничная власть продолжится местных советов. Их выборы тоже переносятся в бесконечность. Знали бы вы, как они на местах обурели. Менять нужно
antey1969 написав:Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение. В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства. Бардак на местах никто не отменял.
Настало время офигительных историй
И уволился, и бронь осталась
И как-то удивительно до 24.02.2022 оказался в Германии
Совпадения ? Как говорил Киселёв "Не думаю"
Да мне в общем-то по барабану, что вы думаете. Я поделился тем, что посчитал забавным. Не нравится или не верите, - ваше личное дело. Кстати, сегодня был выходной. Съездил со нашими в паспортный сервис в Берлин: мужиков чуть ли не больше, чем женщин. Паспорта, права, ай-ди карты выдают им без проблем и заявления принимают без проблем. Требуют только предъявить внутренний паспорт и код. Зимой я говорил, что весь этот цирк со "всех вернем" направлен чисто на внутреннего потребителя теленовостей. Но специально для вас могу сказать - не верьте ни единому слову, это просто очередная окуительная история и не более того.
..... , то навіщо ви тут пишете . Яка вам користь що в Україні відбувається ? Ну ,як у вас все гарненько і вас ніщо не сбиває з пантелику по дорозі в Берлін і зворотьнє , навіщо вам тут читати , писати ? У вас все гарно . Вам обов,язково треба скоріше сідати за комп і писати твори про кохання до Батьківщини .......воруша ногами банки від безкоштовних ананасів під столом .
antey1969 написав:Сделать вид, что глас народа услышан
не треба робити бронь , всі повинні надати данні до ТЦК - і чоловіки і жінки . Хто за кордоном - надати час на рішення , надати всім можливість оновити дані і бути в реєстрі . Ті хто зараз вважаються заброньованими направляти зі всіма на навчання - медицина , зброя .
Это реально решение. Все без исключения, как прививки от ковид. И депутаты и судьи и теоеведущие и все женщины. Все. И не у кого язык не повернётся упрекать. Ан неее. Обязательно проявляется хитрожопо советская гаааденькая сущность: блат
В "законе" есть слово *УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА" по моєму это против мелкого бизнеса , так как уповноважена это па закону директор , бухгадтер , а как па зеленски сможет работать юрлицо без директора и бухгалтера?
stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
Красивый и фейеричный стеб на тему. Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает. Этим отметился в свое время Аирмакс. Теперь вот вас понесло. А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда. Это же так забавно, не правда ли? Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.
Вы ж решили проблему, помогите молодому человеку. В Германии хорошо. В Украине усилятся попадания, для этого есть причины серьезные. И равноправие от этого не спасет.
Признаюсь, что проблему к сожалению сам не решал, просто выехал к сыну на недельку, чисто чтобы помочь обустроиться. И в итоге получилось так как получилось. Думал, что если Кличко младший вступил в ТРО, значит все это сказки о возможном нападении - слишком он себя любит, чтобы так подставиться. С этим я провтыкал. В результате пришлось потратить больше полугода на борьбу с бюрократией в Германии, чтобы выйти на работу.[/quote]
Краще ситуація коли ти в Німеччині народився та проходив службу
Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами: 1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків; 2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли. 3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати? 4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((
stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети. Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
Красивый и фейеричный стеб на тему. Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает. Этим отметился в свое время Аирмакс. Теперь вот вас понесло. А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда. Это же так забавно, не правда ли? Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.
Вы ж решили проблему, помогите молодому человеку. В Германии хорошо. В Украине усилятся попадания, для этого есть причины серьезные. И равноправие от этого не спасет.[/quote] Признаюсь, что проблему к сожалению сам не решал, просто выехал к сыну на недельку, чисто чтобы помочь обустроиться. И в итоге получилось так как получилось. Думал, что если Кличко младший вступил в ТРО, значит все это сказки о возможном нападении - слишком он себя любит, чтобы так подставиться. С этим я провтыкал. В результате пришлось потратить больше полугода на борьбу с бюрократией в Германии, чтобы выйти на работу.[/quote]
Краще ситуація коли ти в Німеччині народився та проходив службу[/quote]
Я правильно зрозумів ваші дописи , ви в Германії ?