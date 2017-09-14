antey1969 написав:

pesikot написав: antey1969 написав: Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение.

В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства.

Бардак на местах никто не отменял. Обновляет бронь на сотрудников предприятие, которое имеет на это разрешение.В конце 2022 года с удивлением узнал, что за мной все еще сохраняется бронь по месту работы, хотя уже почти полгода как уволился после настоятельной просьбы руководства.Бардак на местах никто не отменял.

Настало время офигительных историй



И уволился, и бронь осталась



И как-то удивительно до 24.02.2022 оказался в Германии



Совпадения ?

Как говорил Киселёв "Не думаю" Настало время офигительных историйИ уволился, и бронь осталасьИ как-то удивительно до 24.02.2022 оказался в ГерманииСовпадения ?Как говорил Киселёв "Не думаю"

Да мне в общем-то по барабану, что вы думаете. Я поделился тем, что посчитал забавным. Не нравится или не верите, - ваше личное дело.Кстати, сегодня был выходной. Съездил со нашими в паспортный сервис в Берлин:мужиков чуть ли не больше, чем женщин.Паспорта, права, ай-ди карты выдают им без проблем и заявления принимают без проблем. Требуют только предъявить внутренний паспорт и код.Зимой я говорил, что весь этот цирк со "всех вернем" направлен чисто на внутреннего потребителя теленовостей.Но специально для вас могу сказать - не верьте ни единому слову, это просто очередная окуительная история и не более того.