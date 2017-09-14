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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28
somilitark написав:
Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((
Отставить майданы. Я отстоял майдан и понял, что революция ничего не решает.
Думать головой на выборах нужно
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:30
холява написав:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/297820-demobilizatsiyu-isklyuchili-iz-mobilizatsionnogo-zakonoproekta-smi
Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ
Мда , багато хто буде невдоволенний
Та да , любители ссср
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:32
somilitark написав:
Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((
Так ви пропустили:
5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк)
(З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))
Реально цирк відпочиває...
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 09 кві, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:32
Мудрість sensея навіть я не завжди можу осягнути
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:33
холява написав: sens написав: stm написав:
Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети.
Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.
Красивый и фейеричный стеб на тему.
Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает.
Этим отметился в свое время Аирмакс.
Теперь вот вас понесло.
А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда.
Это же так забавно, не правда ли?
Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.
Вы ж решили проблему, помогите молодому человеку. В Германии хорошо. В Украине усилятся попадания, для этого есть причины серьезные. И равноправие от этого не спасет.
Признаюсь, что проблему к сожалению сам не решал, просто выехал к сыну на недельку, чисто чтобы помочь обустроиться. И в итоге получилось так как получилось.
Думал, что если Кличко младший вступил в ТРО, значит все это сказки о возможном нападении - слишком он себя любит, чтобы так подставиться. С этим я провтыкал.
В результате пришлось потратить больше полугода на борьбу с бюрократией в Германии, чтобы выйти на работу.[/quote]
Краще ситуація коли ти в Німеччині народився та проходив службу[/quote]
Я правильно зрозумів ваші дописи , ви в Германії ?[/quote]
Народився в Німеччині і проходив військову службу. Де тут факт знаходження зараз?
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2
Додано: Вів 09 кві, 2024 21:34
Бетон написав:
Отставить майданы. Я отстоял майдан и понял, что революция ничего не решает.
зараз треба боронити те що відстояли
а то некрасиво виходить
хтось відстояв а інші хай боронять
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:34
холява написав:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/297820-demobilizatsiyu-isklyuchili-iz-mobilizatsionnogo-zakonoproekta-smi
Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ
Мда , багато хто буде невдоволенний
Багато хто й знав. Зара багато офіцерів документи понесли по догляду. Но здається мені вже не встигнуть, буде якась закарючка.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:36
detroytred написав: somilitark написав:
Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((
Так ви пропустили:
5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк)
(З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))
Ну і причому тут одне до другого?
Ви хочете Вадіка випередити по "змістовності" повідомлень?
Я був трохи невдоволений економічною політикою, а про що я вище писав? Є зв'язок про підвіщення податків і рашанаративами?
ви хоть читали, про що я писав, чи просто бухі в хлам? Чи таким недалеким завжди були і я ще дуже добре про вас думав????
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:37
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:37
somilitark написав: detroytred написав: Бетон написав:
как они на местах обурели. Менять нужно
На днях прийшлось мати контакти з місцевою медицин. владою...
.
"Медецинську владу" вибирають?
Ну ви красава!!! Оце термін, всім термінам термін!!!
А ви чого там були? Хотіли і далі бронь подовжити? Але ті хулігани бабла захотіли???
А до чого тут обирають?
Вказав і на владу. Яку не обирають.
Де ви там про бабло в повідомленні побачили-то? Мова була про царські, панські замашки...
Да-да)) хотів продовжити бронь і тому такий дурний це підняв?
У вас з логікою наявні проблеми.
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