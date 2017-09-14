RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75777578757975807581>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28

  somilitark написав:Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((

Отставить майданы. Я отстоял майдан и понял, что революция ничего не решает.

Думать головой на выборах нужно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:30

  холява написав:https://sud.ua/uk/news/ukraine/297820-demobilizatsiyu-isklyuchili-iz-mobilizatsionnogo-zakonoproekta-smi
Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ

Мда , багато хто буде невдоволенний

Та да , любители ссср
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:32

  somilitark написав:Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((

Так ви пропустили:
5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк)
(З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))

Реально цирк відпочиває...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28051
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мудрість sensея навіть я не завжди можу осягнути
fox767676
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:33

  холява написав:
  sens написав:
  stm написав:Считаю что обеспечить равноправие равноправным, и побороть коррупцию что бы стать без коррупционными надо. А то эти чиновничьи чиновники житья не дают, а ещё их чиновничьи дети.
Ну собственно так и рабочий день закончился, а завтра новый рабочий день с такими же осязаемыми планами.

Красивый и фейеричный стеб на тему.
Заметил, что подобным обычно страдают те, кому мобилизация не угрожает.
Этим отметился в свое время Аирмакс.
Теперь вот вас понесло.
А почему бы и не поизголяться, не преобразовать реально существующую проблему в театр абсурда.
Это же так забавно, не правда ли?
Пусть оппонент позлится, а я похихикаю, мне же все эти проблемы до фонаря.

Вы ж решили проблему, помогите молодому человеку. В Германии хорошо. В Украине усилятся попадания, для этого есть причины серьезные. И равноправие от этого не спасет.

Признаюсь, что проблему к сожалению сам не решал, просто выехал к сыну на недельку, чисто чтобы помочь обустроиться. И в итоге получилось так как получилось.
Думал, что если Кличко младший вступил в ТРО, значит все это сказки о возможном нападении - слишком он себя любит, чтобы так подставиться. С этим я провтыкал.
В результате пришлось потратить больше полугода на борьбу с бюрократией в Германии, чтобы выйти на работу.[/quote]

Краще ситуація коли ти в Німеччині народився та проходив службу[/quote]


Я правильно зрозумів ваші дописи , ви в Германії ?[/quote]

Народився в Німеччині і проходив військову службу. Де тут факт знаходження зараз?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16393
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Отставить майданы. Я отстоял майдан и понял, что революция ничего не решает.


зараз треба боронити те що відстояли
а то некрасиво виходить
хтось відстояв а інші хай боронять
fox767676
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:34

  холява написав:https://sud.ua/uk/news/ukraine/297820-demobilizatsiyu-isklyuchili-iz-mobilizatsionnogo-zakonoproekta-smi
Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ

Мда , багато хто буде невдоволенний

Багато хто й знав. Зара багато офіцерів документи понесли по догляду. Но здається мені вже не встигнуть, буде якась закарючка. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 891
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:36

  detroytred написав:
  somilitark написав:Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((

Так ви пропустили:
5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк)
(З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))

Ну і причому тут одне до другого?
Ви хочете Вадіка випередити по "змістовності" повідомлень?
Я був трохи невдоволений економічною політикою, а про що я вище писав? Є зв'язок про підвіщення податків і рашанаративами?
ви хоть читали, про що я писав, чи просто бухі в хлам? Чи таким недалеким завжди були і я ще дуже добре про вас думав????
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13008
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3769 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:37

Schmit
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:37

  somilitark написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав: как они на местах обурели. Менять нужно

На днях прийшлось мати контакти з місцевою медицин. владою...

.

"Медецинську владу" вибирають?
Ну ви красава!!! Оце термін, всім термінам термін!!!
А ви чого там були? Хотіли і далі бронь подовжити? Але ті хулігани бабла захотіли???

А до чого тут обирають?
Вказав і на владу. Яку не обирають.

Де ви там про бабло в повідомленні побачили-то? Мова була про царські, панські замашки...

Да-да)) хотів продовжити бронь і тому такий дурний це підняв?
У вас з логікою наявні проблеми.
detroytred
 
Повідомлень: 28051
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75777578757975807581>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 181713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 602778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.