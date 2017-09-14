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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7578757975807581>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:38

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Отставить майданы. Я отстоял майдан и понял, что революция ничего не решает.


зараз треба боронити те що відстояли
а то некрасиво виходить
хтось відстояв а інші хай боронять




+++++ та й ще і батько воює в штурмовиках
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:41

  somilitark написав:
  detroytred написав:
  somilitark написав:Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами:
1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків;
2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли.
3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати?
4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((

Так ви пропустили:
5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк)
(З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))

Ну і причому тут одне до другого?
Ви хочете Вадіка випередити по "змістовності" повідомлень?
Я був трохи невдоволений економічною політикою, а про що я вище писав? Є зв'язок про підвіщення податків і рашанаративами?
ви хоть читали, про що я писав, чи просто бухі в хлам? Чи таким недалеким завжди були і я ще дуже добре про вас думав????


Я вам на вашому ж прикладі показав.
Вашу демагогію з чотирма пунктами.

Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.

Зрозуміло?)))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:42

холява
Ок, могу не писать. Без проблем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:42

США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 09 кві, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:43

  somilitark написав:
  detroytred написав:У вас з логікою наявні проблеми.

да харківські це взагалі вата всім ватам дасть фору, тупі, дурні, недалекі і просто маразматикі.

Якщо аргументів замало (лише вигадки зі стелі), то отаке.
І чим ближче до нуля, тим отакіше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:44

  detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.

Зрозуміло?)))))

Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте.
Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...

пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:47

  Xenon написав:США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets

Україна не проти 25 патріот, 100 Ф-16 та 1000 Таурус. Тому таджики самі собі роблять бавовну
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:47

  somilitark написав:
  detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.

Зрозуміло?)))))

Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте.
Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...

пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((

Нуль аргументів.

На факт: всі було точно також, як і ви, лише "трохи невдоволеними", але ви гіперболізували і вигадали до Майдана3 і т.д. за списком.
Чиста демагогія.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:47

  antey1969 написав:холява
Ок, могу не писать. Без проблем.

та ще забули накакати всім, що там сьогодні арестович наспівав?
це ж головне, ну навіщо так з усіма?
всі просто чекають ваш мед для вух з німецької засаленої канапи,
от сьогодні сином ухилянтом похвастались, це взагалі топ новина, він Тису переплив, чи через Одеську область йшов? Не дорого до баті дорога вийшла?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:57

  antey1969 написав:холява
Ок, могу не писать. Без проблем.


Чому?
Ви пишите уж точно не гірше а-ля * Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають.*
*Уряд грає в погану гру.
Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.* (С) самі знаєте хто.

Прям мед у вуха... Купа лайків.

З.и. а про настрої і ситуацію за кордоном -- це інформативно.
detroytred
 
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