somilitark написав:Читаю деяких і просто можно звіряти з усіма рашанаративами: 1)влада погана, давайте Майдан 3 замутимо, скільки можна терпіти, робіть щось, скиньте цих виродків; 2) вибори захотілось, ну що таке конституція України, головне всі будуть нелегітимні, а ось у нас в раісі справжні вибори, а вам треба скинути усіх, бо начебто обнагліли. 3) навіть противакцинну істерію від Ковід витягли із шафи, ну дійсно, стільки вбухали в цю маячню, як не згадати? 4) ну і вже стандартний набор звичайного зрадофіла на з.п. з кремля: воювати не йдіть, чому чинуші не йдуть воювати? і ви не йдіть, дочекайтесь наших бурятіків, гірше Бучі точно не буде(((
Так ви пропустили: 5) *А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?" (С) Сомілітарк) (З повідомлення другого в рейтингу за неділю. А там ще два є))
Ну і причому тут одне до другого? Ви хочете Вадіка випередити по "змістовності" повідомлень? Я був трохи невдоволений економічною політикою, а про що я вище писав? Є зв'язок про підвіщення податків і рашанаративами? ви хоть читали, про що я писав, чи просто бухі в хлам? Чи таким недалеким завжди були і я ще дуже добре про вас думав????
Я вам на вашому ж прикладі показав. Вашу демагогію з чотирма пунктами.
Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.
detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.
Зрозуміло?)))))
Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте. Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...
пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((
detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.
Зрозуміло?)))))
Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте. Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...
пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((
Нуль аргументів.
На факт: всі було точно також, як і ви, лише "трохи невдоволеними", але ви гіперболізували і вигадали до Майдана3 і т.д. за списком. Чиста демагогія.
antey1969 написав:холява Ок, могу не писать. Без проблем.
та ще забули накакати всім, що там сьогодні арестович наспівав? це ж головне, ну навіщо так з усіма? всі просто чекають ваш мед для вух з німецької засаленої канапи, от сьогодні сином ухилянтом похвастались, це взагалі топ новина, він Тису переплив, чи через Одеську область йшов? Не дорого до баті дорога вийшла?
antey1969 написав:холява Ок, могу не писать. Без проблем.
Чому? Ви пишите уж точно не гірше а-ля * Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають.* *Уряд грає в погану гру. Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.* (С) самі знаєте хто.
Прям мед у вуха... Купа лайків.
З.и. а про настрої і ситуацію за кордоном -- це інформативно.