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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7578757975807581
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:02

В новому законі зменшення виплати "на нулі" до 70к грн?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:15

  mephala написав:
  Bobua написав:заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.


депутаты и служащие сейчас забронированы.
если им 25-45 лет то их дети не идут на фронт по возрасту и после войны спокойно могут быть что депутатами что чиновниками как и их родители которые "отсиделись"
так про кого вы волнуетесь? что бы у первого сорта было как можно меньше конкуренции и что бы плебеии уже законодательно никуда не рыпались?

ЗЫ
все это сработает если отменять тотально деление на сорта.
если все - так действительно все.


Якби був сусп.запит, що ухилянтів не обирати, то ті депутати-броньовики -- не будуть переобрані.
Їхні діти не будуть вибрані, поки в 25(?) не підуть на війну.

Але чи є такий сусп.запит?

Чи ж навпаки, “свій до свого по своє”? (у даному випадку -- “елой до елоя, по порцію елойства...”??
А всі ці смішні розмови, типу “піду, коли депутати підуть...” -- просто так, а потім вперто голосувати за типків, які гарантовано не підуть, аби потім була ця “довічна” відмазка...?
Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?



  mephala написав:
  Bobua написав:Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.
Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут. :mrgreen:


так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
и все те сотни тысяч бронированных ровными строями идут на фронт?


Ще раз.
Коли почнете голосувати за людей, які вже не ховались за системою?
Що заважало робити це дотепер?



  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:

ote="5710143:Бетон"]Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,[/quot


кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Ні.
Кожен чий інтелект дозволяє побачити, що від тцк залежить поповнення і заміна. Кожен, хто здатен прикрути свою “пролетарську ненависть”.

Крім того, дехто з наших, отримавши “обмеж.придатного”, таки поїхали додому, працювати в тцк.

то есть на взятки которые берут военкомы надо закрыть глаза, потому что от них же зависит пополнение и ротация?
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Навпаки.
Ловіть їх на запис.

Але перестаньте цькувати тцк, які поза кабінетами. Вас ловлять. Сприймайте це як рольову гру. :)
Бо буряти ловити не будуть. А одразу стрілятимуть...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:41

  Bobua написав:Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?

Питання треба ставити інакше:
А що заважало атошникам на такому ж рівні, як можновладці, доносити свої думки, програми?

Сприймайте це як рольову гру. :)

Так на що жаліються багато фронтовиків? На те, що населення сприймає війну, як рольову гру, а не реальну загрозу: керівництво запевняє, що все Ок і під контролем; чмобіки-рашисти криворукі; ми беззаперечно перемагаємо і переможемо.
Ресторани, вклади, і т.д.

І з чого б це населення стало сприймати серед усього всього окремо ТЦК?
Неможливо, точніше можливо, але досить складно, щоби серед усього комплексу якийсь один окремий елемент був інакшим.
Можливо, але складно. Вимагає високого рівня організаторів і виконавців. Вони б винайшли ефективні прийоми. І реалізували.
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