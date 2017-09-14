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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:15
Якби був сусп.запит, що ухилянтів не обирати, то ті депутати-броньовики -- не будуть переобрані.
Їхні діти не будуть вибрані, поки в 25(?) не підуть на війну.
Але чи є такий сусп.запит?
Чи ж навпаки, “свій до свого по своє”? (у даному випадку -- “елой до елоя, по порцію елойства...”??
А всі ці смішні розмови, типу “піду, коли депутати підуть...” -- просто так, а потім вперто голосувати за типків, які гарантовано не підуть, аби потім була ця “довічна” відмазка...?
Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?
Ще раз.
Коли почнете голосувати за людей, які вже не ховались за системою?
Що заважало робити це дотепер?
Навпаки.
Ловіть їх на запис.
Але перестаньте цькувати тцк, які поза кабінетами. Вас ловлять. Сприймайте це як рольову гру.
Бо буряти ловити не будуть. А одразу стрілятимуть...
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:41
Питання треба ставити інакше:
А що заважало атошникам на такому ж рівні, як можновладці, доносити свої думки, програми?
Так на що жаліються багато фронтовиків? На те, що населення сприймає війну, як рольову гру, а не реальну загрозу: керівництво запевняє, що все Ок і під контролем; чмобіки-рашисти криворукі; ми беззаперечно перемагаємо і переможемо.
Ресторани, вклади, і т.д.
І з чого б це населення стало сприймати серед усього всього окремо ТЦК?
Неможливо, точніше можливо, але досить складно, щоби серед усього комплексу якийсь один окремий елемент був інакшим.
Можливо, але складно. Вимагає високого рівня організаторів і виконавців. Вони б винайшли ефективні прийоми. І реалізували.
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