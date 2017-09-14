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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7578757975807581>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:43

  somilitark написав:
  detroytred написав:У вас з логікою наявні проблеми.

да харківські це взагалі вата всім ватам дасть фору, тупі, дурні, недалекі і просто маразматикі.

Якщо аргументів замало (лише вигадки зі стелі), то отаке.
І чим ближче до нуля, тим отакіше.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:44

  detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.

Зрозуміло?)))))

Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте.
Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...

пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:47

  Xenon написав:США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets

Україна не проти 25 патріот, 100 Ф-16 та 1000 Таурус. Тому таджики самі собі роблять бавовну
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:47

  antey1969 написав:холява
Ок, могу не писать. Без проблем.

та ще забули накакати всім, що там сьогодні арестович наспівав?
це ж головне, ну навіщо так з усіма?
всі просто чекають ваш мед для вух з німецької засаленої канапи,
от сьогодні сином ухилянтом похвастались, це взагалі топ новина, він Тису переплив, чи через Одеську область йшов? Не дорого до баті дорога вийшла?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:02

В новому законі зменшення виплати "на нулі" до 70к грн?
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:15

  mephala написав:
  Bobua написав:заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.


депутаты и служащие сейчас забронированы.
если им 25-45 лет то их дети не идут на фронт по возрасту и после войны спокойно могут быть что депутатами что чиновниками как и их родители которые "отсиделись"
так про кого вы волнуетесь? что бы у первого сорта было как можно меньше конкуренции и что бы плебеии уже законодательно никуда не рыпались?

ЗЫ
все это сработает если отменять тотально деление на сорта.
если все - так действительно все.


Якби був сусп.запит, що ухилянтів не обирати, то ті депутати-броньовики -- не будуть переобрані.
Їхні діти не будуть вибрані, поки в 25(?) не підуть на війну.

Але чи є такий сусп.запит?

Чи ж навпаки, “свій до свого по своє”? (у даному випадку -- “елой до елоя, по порцію елойства...”??
А всі ці смішні розмови, типу “піду, коли депутати підуть...” -- просто так, а потім вперто голосувати за типків, які гарантовано не підуть, аби потім була ця “довічна” відмазка...?
Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?



  mephala написав:
  Bobua написав:Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.
Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут. :mrgreen:


так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев.
а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой?
или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта?
и все те сотни тысяч бронированных ровными строями идут на фронт?


Ще раз.
Коли почнете голосувати за людей, які вже не ховались за системою?
Що заважало робити це дотепер?



  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:

ote="5710143:Бетон"]Покажи фронтовика, поддердивающенго ТЦК,[/quot


кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Ні.
Кожен чий інтелект дозволяє побачити, що від тцк залежить поповнення і заміна. Кожен, хто здатен прикрути свою “пролетарську ненависть”.

Крім того, дехто з наших, отримавши “обмеж.придатного”, таки поїхали додому, працювати в тцк.

то есть на взятки которые берут военкомы надо закрыть глаза, потому что от них же зависит пополнение и ротация?
кое кто хочет прикрыть фронтовиками коррупцию.


Навпаки.
Ловіть їх на запис.

Але перестаньте цькувати тцк, які поза кабінетами. Вас ловлять. Сприймайте це як рольову гру. :)
Бо буряти ловити не будуть. А одразу стрілятимуть...
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:41

  Bobua написав:Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?

Питання треба ставити інакше:
А що заважало атошникам на такому ж рівні, як можновладці, доносити свої думки, програми?

Сприймайте це як рольову гру. :)

Так на що жаліються багато фронтовиків? На те, що населення сприймає війну, як рольову гру, а не реальну загрозу: керівництво запевняє, що все Ок і під контролем; чмобіки-рашисти криворукі; ми беззаперечно перемагаємо і переможемо.
Ресторани, вклади, і т.д.

І з чого б це населення стало сприймати серед усього всього окремо ТЦК?
Неможливо, точніше можливо, але досить складно, щоби серед усього комплексу якийсь один окремий елемент був інакшим.
Можливо, але складно. Вимагає високого рівня організаторів і виконавців. Вони б винайшли ефективні прийоми. І реалізували.

От скажіть: як можна одночасно доносити наявність суттєвих! загроз і тверду! впевненість у контролі та перемозі?
Точніше -- як витримати потрібний баланс? Потрібний для відповідної реакції населення.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А хто їх цькує?
Замість них хтось вдягається у військову форму і знімається на камеру?

Ааа, так це все підставні актори. Агаа, тепер ясно для чого укрцирк треба.

Чи ви маєте на увазі, що це все проіски клонів путіна, що знімаються у нас для сюжетів скабеєвої?

Доречі, на камеру попадають мікро відсотки від загальної кількості підстав тцк
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 23:01

  холява написав:https://sud.ua/uk/news/ukraine/297820-demobilizatsiyu-isklyuchili-iz-mobilizatsionnogo-zakonoproekta-smi
Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ

Мда , багато хто буде невдоволенний


как при царской раше - холопы на 25 лет в армию.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 23:03

  somilitark написав:чому чинуші не йдуть воювати?


так а чому?
тут же розказували як потрібно всім виконувати конституційний обов’язок.
чи він не для чинуш бо вони богоізбрані?
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