detroytred написав:Ніхто тут про Майдан3 і т.д. мови не вів. А було таке ж саме невдоволення, як і у вас.
Зрозуміло?)))))
Та ви клініка і як лад нічого не зрозумієте. Якщо НЕ НАПИСАЛИ ПРЯМО, то це нічого не означає, є таке поняття як переносний зміст і підштовхування до певних висновків, но куди старому прапору такі високі матерії, якщо не побачив МАЙДАН 3, значить нічого немає...
пігулки прийміть, треба йти спати, а не трахати форум своїм ладівським словоблудієм і 2-ми ізвілінами від фуражки(((
antey1969 написав:холява Ок, могу не писать. Без проблем.
та ще забули накакати всім, що там сьогодні арестович наспівав? це ж головне, ну навіщо так з усіма? всі просто чекають ваш мед для вух з німецької засаленої канапи, от сьогодні сином ухилянтом похвастались, це взагалі топ новина, він Тису переплив, чи через Одеську область йшов? Не дорого до баті дорога вийшла?
Bobua написав:заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”.
депутаты и служащие сейчас забронированы. если им 25-45 лет то их дети не идут на фронт по возрасту и после войны спокойно могут быть что депутатами что чиновниками как и их родители которые "отсиделись" так про кого вы волнуетесь? что бы у первого сорта было как можно меньше конкуренции и что бы плебеии уже законодательно никуда не рыпались?
ЗЫ все это сработает если отменять тотально деление на сорта. если все - так действительно все.
Якби був сусп.запит, що ухилянтів не обирати, то ті депутати-броньовики -- не будуть переобрані. Їхні діти не будуть вибрані, поки в 25(?) не підуть на війну.
Але чи є такий сусп.запит?
Чи ж навпаки, “свій до свого по своє”? (у даному випадку -- “елой до елоя, по порцію елойства...”?? А всі ці смішні розмови, типу “піду, коли депутати підуть...” -- просто так, а потім вперто голосувати за типків, які гарантовано не підуть, аби потім була ця “довічна” відмазка...? Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?
mephala написав:
Bobua написав:Якби зробили Закони про стотисячні штрафи ухилянтам і заборону потім обіймати будь-які держ.посади, виборні в т.ч. -- це вже можна було вважати, що “відсидітись не вдалось”. Як казали в старовину -- з паршивої вівці хоч шерсті жмут.
так опять же - это про то как прижать к ногтю плебеев. а где про то как прижать к ногтю всех тех кто прячется за системой? или вместе с вводом штрафов абсолютно всем М25-60 снимают все деления на сорта? и все те сотни тысяч бронированных ровными строями идут на фронт?
Ще раз. Коли почнете голосувати за людей, які вже не ховались за системою? Що заважало робити це дотепер?
Bobua написав:Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?
Питання треба ставити інакше: А що заважало атошникам на такому ж рівні, як можновладці, доносити свої думки, програми?
Сприймайте це як рольову гру.
Так на що жаліються багато фронтовиків? На те, що населення сприймає війну, як рольову гру, а не реальну загрозу: керівництво запевняє, що все Ок і під контролем; чмобіки-рашисти криворукі; ми беззаперечно перемагаємо і переможемо. Ресторани, вклади, і т.д.
І з чого б це населення стало сприймати серед усього всього окремо ТЦК? Неможливо, точніше можливо, але досить складно, щоби серед усього комплексу якийсь один окремий елемент був інакшим. Можливо, але складно. Вимагає високого рівня організаторів і виконавців. Вони б винайшли ефективні прийоми. І реалізували.
От скажіть: як можна одночасно доносити наявність суттєвих! загроз і тверду! впевненість у контролі та перемозі? Точніше -- як витримати потрібний баланс? Потрібний для відповідної реакції населення.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 2 разів.