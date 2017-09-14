❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
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Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;
▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу";
▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.
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