❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
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Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?
Ухилянти заганяють в анус не чиновників , а фронтовиків. Які за трьох воюють і хворі не можуть списатиись по влк По шкільній термінології ти бʼєш дітей щоб вплинути на батьків
Не загоняйте в анус. Гоу к отцу в штурмовой, он наверное даже старше вас. Вы уже пожили, что вам терять?[/quote]
Оце так номер ! Чоловік, який кожного дня пише ганебні копії з "жовтяка ", ні разу не бувавший в бою і кожного дня розповідающий що робити іншим аби не попасти в армію , когось посилає кудись .
Ще й і батька , про котрого ні разу не впомянув до сіх пір прилепив .
Ти все рівно нікуди не дінешся , як і інші . Підете воювати аж підкидуючи коліна . Хтоб що не писав , де і під що не ховались , ВИ БУДЕТЕ СЛУЖИТИ В ЗСУ . Треба Батьківщину захищати .[/quote] Чому пан халява не в окропi?
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. [/quote] .
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
[/quote]
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?[/quote]
Поки реального стимулу йти в армію не видно. Бонуси якщо чесно смішні. Всі кому потрібні гроші вже там. За вказані доплати ніхто воювати не піде. Покарання теж несерйозне. Штраф та права. Штраф можна поки і не платити а там побачимо. Покатаємось без прав, або на таксі, або походимо пішки. Значить будуть далі відловлювати людей на вулицях. Все що понаписували розраховано на "лоха" який сам до них припреться. Хто прийде той і буде служити.