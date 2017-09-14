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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7579758075817582>
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 23:06

❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.

Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.

.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):

▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;
▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу";
▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 00:17

  sens написав:
  Xenon написав:США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets

Україна не проти 25 патріот, 100 Ф-16 та 1000 Таурус. Тому таджики самі собі роблять бавовну

Ударів по нпз зараз практично немає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 00:40

  Xenon написав:
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.

Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.

.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):

▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;
▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу";
▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.



Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 06:02

❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.

Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
[/quote]
.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):

▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;
▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу";
▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.

[/quote]

Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?[/quote]

Поки реального стимулу йти в армію не видно.
Бонуси якщо чесно смішні. Всі кому потрібні гроші вже там. За вказані доплати ніхто воювати не піде.
Покарання теж несерйозне. Штраф та права. Штраф можна поки і не платити а там побачимо. Покатаємось без прав, або на таксі, або походимо пішки.
Значить будуть далі відловлювати людей на вулицях.
Все що понаписували розраховано на "лоха" який сам до них припреться. Хто прийде той і буде служити.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 06:04

87 дронов в день: россия увеличивает производство боеприпасов и военной техники, — Welt

➡️ К концу 2024 года рф планирует изготовить 11 тыс. шахедов, что может возрасти до 32 тыс. в год;

➡️ рф планирует произвести 2,1 млн артиллерийских боеприпасов за 2024 год;

➡️ Увеличивается производство ракет: ежемесячно создается до 130 дальнобойных и 100 ракет малой дальности;

➡️В настоящее время россия использует «музейные» танки, но их хватит на 2-3 года. 90% их современных танков было уничтожено в Украине.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?


якщо ти інвалід, то можеш сісти в каляску і прикатити у воєнкомат.
розважити себе, внести фарби у буденність.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:29

  vitaliiangel написав:
87 дронов в день: россия увеличивает производство боеприпасов и военной техники, — Welt

➡️ К концу 2024 года рф планирует изготовить 11 тыс. шахедов, что может возрасти до 32 тыс. в год;

➡️ рф планирует произвести 2,1 млн артиллерийских боеприпасов за 2024 год;

➡️ Увеличивается производство ракет: ежемесячно создается до 130 дальнобойных и 100 ракет малой дальности;

➡️В настоящее время россия использует «музейные» танки, но их хватит на 2-3 года. 90% их современных танков было уничтожено в Украине.



Це розрахунок математичної моделі , що буде, коли буде "всегда так" як сьогодні.
ЗСУ може скориктувати ці потужності .
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:56

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:США проти ударів по нпз рф

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, — министр обороны США Ллойд Остин

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

По его словам, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... il-markets

А он там не огласил список объектов па каторым можно нанасить удары? :(

ТАМ ні, але на сайті Міноборони США сказав, що українцям все можна і передав привіт кацапському іпсо :D :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 08:26

  fox767676 написав:Мудрість sensея навіть я не завжди можу осягнути

На сьогодні є резерв у вигляді правохоронців . Його теж треба заохочувати. Треба збалансовано витрачати бюджетні кошти - надати на вибір до лав зсу і залишити доплати, хто хоче й далі служити як правоохоронець залишити посадовий оклад на час військового стану, хто не згоден - рапорт і на вихід. Далі повістка - або суд або до лав зсу якщо немає проблем зі здоров'ям. Щодо інших пенсіонерів військових та силових структур - обов'язково поновлення анкети, перевірка військової спеціальності та вирішення питання щодо доцільності використання особи згідно спеціальності або перенавчання . Ресурс є - немає мізків та яєць
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:ам было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами.
Це для них розвага, як тир або пейнтбол. Можуть собі дозволити, навіть за свої гроші. Хоча теорію що дійсно з метою "захищати" "служити" вони там, теж не треба відкидати. Так хто б погодився - послужив і спати додому. У нас так у 2000-х,
прикордонники служили. 17-18 календариних років і пенсія. Я так і не зрозумів що в них 6-7 років вважалося пільговим терміном, може нічні та святкові дні? Документи на поїздах перевіряли. Зранку пришли на тиждень, а потім додому пішли на двоє.
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