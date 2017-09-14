❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
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Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. [/quote] .
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
[/quote]
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?[/quote]
Поки реального стимулу йти в армію не видно. Бонуси якщо чесно смішні. Всі кому потрібні гроші вже там. За вказані доплати ніхто воювати не піде. Покарання теж несерйозне. Штраф та права. Штраф можна поки і не платити а там побачимо. Покатаємось без прав, або на таксі, або походимо пішки. Значить будуть далі відловлювати людей на вулицях. Все що понаписували розраховано на "лоха" який сам до них припреться. Хто прийде той і буде служити.
katso написав:Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?
якщо ти інвалід, то можеш сісти в каляску і прикатити у воєнкомат. розважити себе, внести фарби у буденність.
fox767676 написав:Мудрість sensея навіть я не завжди можу осягнути
На сьогодні є резерв у вигляді правохоронців . Його теж треба заохочувати. Треба збалансовано витрачати бюджетні кошти - надати на вибір до лав зсу і залишити доплати, хто хоче й далі служити як правоохоронець залишити посадовий оклад на час військового стану, хто не згоден - рапорт і на вихід. Далі повістка - або суд або до лав зсу якщо немає проблем зі здоров'ям. Щодо інших пенсіонерів військових та силових структур - обов'язково поновлення анкети, перевірка військової спеціальності та вирішення питання щодо доцільності використання особи згідно спеціальності або перенавчання . Ресурс є - немає мізків та яєць
antey1969 написав:ам было о героических киевских судьях, которые днём работают в суде, а ночью дежурят на крышах домов с зенитными пулеметами.
Це для них розвага, як тир або пейнтбол. Можуть собі дозволити, навіть за свої гроші. Хоча теорію що дійсно з метою "захищати" "служити" вони там, теж не треба відкидати. Так хто б погодився - послужив і спати додому. У нас так у 2000-х, прикордонники служили. 17-18 календариних років і пенсія. Я так і не зрозумів що в них 6-7 років вважалося пільговим терміном, може нічні та святкові дні? Документи на поїздах перевіряли. Зранку пришли на тиждень, а потім додому пішли на двоє.