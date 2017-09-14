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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 08:44
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина.
Тобто, хто не "уточнив данні", то ТЦК про нього не знає? Яка тоді відповідальність, якщо так і не спіймають?
А так незрозуміло, навіщо стільки балачок про закон. Ніякого рішення по термінам служби, пенсам військовим, кількості доцільності ментів, чиновників. "Всі рівні" так і не сталися. Все щоб доловити тих, кого ловили раніше.
"Революційна доцільнісь" поділення на держапарат, репресивний апарат, блатних та пролєтарій і крєстьянство, нікуди не поділася. І ці люди ведуть нас у Європу
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Додано: Сер 10 кві, 2024 08:49
detroytred написав: Bobua написав:
Бо що заважало у минуле десятиліття вже вимагати і обирати атошників?
Питання треба ставити інакше:
А що заважало атошникам на такому ж рівні, як можновладці, доносити свої думки, програми?
Ні.
Не те.
Елої нині скаженіють від нездійсненних бажаннь -- відправити всю-всю владу в окопи. При цьому, навіть не намагаються пояснити, а як же ж країна має жити без влади під час війни...
Чому за 8років АТО таких бажань не виникало? Чому атошники (якби гіпотетично на них був запит) мали щось комусь доводити, крім копії паперів про тривалу участь у війні й своєї програми на стіні виборч.дільниці, аби виборці мали з чого вибрати. Ще коли мажоритарку не заборонили і ФО мали змогу обиратись...
А якщо запиту на окопних не було тоді, то не має бути і зараз!
Не можна одружитись на блондинці, а потім виносити їй мізки, що любите лише брюнеток. Бо будете послані і ще й віддасте їй половину майна за морал.збитки.
Сприймайте це як рольову гру.
Так на що жаліються багато фронтовиків? На те, що населення сприймає війну, як рольову гру, а не реальну загрозу: керівництво запевняє, що все Ок і під контролем; чмобіки-рашисти криворукі; ми беззаперечно перемагаємо і переможемо.
Ресторани, вклади, і т.д.
І з чого б це населення стало сприймати серед усього всього окремо ТЦК?
Неможливо, точніше можливо, але досить складно, щоби серед усього комплексу якийсь один окремий елемент був інакшим.
Можливо, але складно. Вимагає високого рівня організаторів і виконавців. Вони б винайшли ефективні прийоми. І реалізували.
От скажіть: як можна одночасно доносити наявність суттєвих! загроз і тверду! впевненість у контролі та перемозі?
Точніше -- як витримати потрібний баланс? Потрібний для відповідної реакції населення.
Якщо для населення війна не реал.загроза, то і ТЦК їм не страшне. Хай і далі полює. Елої пищать, але насправді їм подобаєтся, як на амер.гірках.
Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально. А сухо і бездушно автоматично.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:06
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:07
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