

Чому доля мобілізаційного законопроекту залишається туманною: що зараз відбувається

comments.uaApr 9, 2024 12:55 PM



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доки політики та чиновники тягнуть гуму, ситуація на фронті ускладнюється. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства , змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.



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Риторичне питання – навіщо було підписувати минулого тижня законопроекти (один із яких, щодо зниження мобілізаційного віку, чекав свого часу десять місяців), якщо відповідні норми передбачені в тому, що "завис" у парламенті? Схоже, тому що є сумніви, що цей документ узагалі буде розглянуто", – констатує Валерій Клочок.



Швидше за все, продовжує він, незабаром ми просто побачимо окремі законопроекти щодо демобілізації , посилення адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, ще якісь.



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у Силах оборони зараз дефіцит кадрів. А росіяни паралельно зі своєю мобілізацією системно працюють над зривом нашої. Адже набагато легше перемогти країну без армії чи з дуже ослабленою армією ", – пояснює експерт.





За його словами, мобілізація зараз – не просто питання кількості залучених до армії людей. Це питання виживання країни.



"Кожен, хто працює на зрив мобілізації в Україні, наближає час, коли росіяни прийдуть у кожне місто та село – і влаштують там щось на зразок Бучі ", – попереджає Олександр Солонько.



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як людині, яка пішла воювати, не зрозуміло, чому ті ж депутати в парламенті займаються передвиборчою риторикою навколо цього законопроекту, тоді як взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна, в якій вони зібралися йти на вибори ".



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якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".



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