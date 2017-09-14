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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03
Hotab написав:Bobua
взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,
Ухилянти кажуть «це ми таких нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
ПОЛІТИКИ як спортсмени , хочуть набрати дворічну форму за тиждень
Або треба змінювати режим ( сон та харчування ) або змінювати тренування ( використовувати ресурс за призначенням ) .
Нащо правоохоронні органи та культурні діячі Державі якої на думки захисників Батьківщини дуже скоро припине існування
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:06
Bobua написав:
Якщо для населення війна не реал.загроза, то і ТЦК їм не страшне. Хай і далі полює. Елої пищать, але насправді їм подобаєтся, як на амер.гірках.
влада також не бачить загрози так як наплодила сортів і вирішила що відіб’ється самим тільки плебсом.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:07
Bobua написав:
Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально. А сухо і бездушно автоматично.
ну так. все вірно.
плебс к ногтю а перший сорт живе в режимі мирного часу.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:11
Bobua написав:
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства, змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.
як зручно в усьому звинуватити кацапів. а своєї колоди вперто не помічают.
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