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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:07
🇬🇧 Спроба глави МЗС Британії Кемерона під час візиту до США переконати Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів, схоже, провалилася — The Guardian
За інформацією видання, британському міністру навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Джонсоном
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:17
Чому доля мобілізаційного законопроекту залишається туманною: що зараз відбувається
comments.uaApr 9, 2024 12:55 PM
...
доки політики та чиновники тягнуть гуму, ситуація на фронті ускладнюється. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства, змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.
...
Риторичне питання – навіщо було підписувати минулого тижня законопроекти (один із яких, щодо зниження мобілізаційного віку, чекав свого часу десять місяців), якщо відповідні норми передбачені в тому, що "завис" у парламенті? Схоже, тому що є сумніви, що цей документ узагалі буде розглянуто", – констатує Валерій Клочок.
Швидше за все, продовжує він, незабаром ми просто побачимо окремі законопроекти щодо демобілізації, посилення адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, ще якісь.
...
у Силах оборони зараз дефіцит кадрів. А росіяни паралельно зі своєю мобілізацією системно працюють над зривом нашої. Адже набагато легше перемогти країну без армії чи з дуже ослабленою армією", – пояснює експерт.
За його словами, мобілізація зараз – не просто питання кількості залучених до армії людей. Це питання виживання країни.
"Кожен, хто працює на зрив мобілізації в Україні, наближає час, коли росіяни прийдуть у кожне місто та село – і влаштують там щось на зразок Бучі", – попереджає Олександр Солонько.
...
як людині, яка пішла воювати, не зрозуміло, чому ті ж депутати в парламенті займаються передвиборчою риторикою навколо цього законопроекту, тоді як взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна, в якій вони зібралися йти на вибори".
....
якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".
...
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Bobua
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:42
Я Вам верю на слово , але посилання можете надати?
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Vadim_
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:56
Bobua написав:
якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".
...
які тут можуть бути соціальні наслідки? Армія майданити не буде.
Авторитети ,які могли це провернути ,в лондоні тужать за батьківщиною
Сімейні пєси украдене щастє тож відкладаються на потом
і то лише якщо вернуться "михайли", але в нас зара основна маса тих кого загребли "миколи задорожні" , які там пєси можуть бути дома? Тихе бухання в геделиках... а в случай чого державні суди з жінками одберуть нажите
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:42
Bobua написав:
Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело
і розважально.
для влади чи громадян?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:46
Bobua
взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,
Ухилянти кажуть «це ми так нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 кві, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:02
Bobua написав:
відправити всю-всю владу в окопи. При цьому, навіть не намагаються пояснити, а як же ж країна має жити без влади під час війни...
в своєму перекручуванні забріхуватися ж не потрібно.
мова йде лише тільки про М25-60 а не вся влада в окопи.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03
Hotab написав:Bobua
взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,
Ухилянти кажуть «це ми таких нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
ПОЛІТИКИ як спортсмени , хочуть набрати дворічну форму за тиждень
Або треба змінювати режим ( сон та харчування ) або змінювати тренування ( використовувати ресурс за призначенням ) .
Нащо правоохоронні органи та культурні діячі Державі якої на думки захисників Батьківщини дуже скоро припине існування
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:06
Bobua написав:
Якщо для населення війна не реал.загроза, то і ТЦК їм не страшне. Хай і далі полює. Елої пищать, але насправді їм подобаєтся, як на амер.гірках.
влада також не бачить загрози так як наплодила сортів і вирішила що відіб’ється самим тільки плебсом.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:07
Bobua написав:
Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально. А сухо і бездушно автоматично.
ну так. все вірно.
плебс к ногтю а перший сорт живе в режимі мирного часу.
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