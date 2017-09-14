RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75807581758275837584>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:07

​​🇬🇧 Спроба глави МЗС Британії Кемерона під час візиту до США переконати Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів, схоже, провалилася — The Guardian

За інформацією видання, британському міністру навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Джонсоном
Xenon
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:17


Чому доля мобілізаційного законопроекту залишається туманною: що зараз відбувається
comments.uaApr 9, 2024 12:55 PM

...

доки політики та чиновники тягнуть гуму, ситуація на фронті ускладнюється. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства, змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.

...

Риторичне питання – навіщо було підписувати минулого тижня законопроекти (один із яких, щодо зниження мобілізаційного віку, чекав свого часу десять місяців), якщо відповідні норми передбачені в тому, що "завис" у парламенті? Схоже, тому що є сумніви, що цей документ узагалі буде розглянуто", – констатує Валерій Клочок.

Швидше за все, продовжує він, незабаром ми просто побачимо окремі законопроекти щодо демобілізації, посилення адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, ще якісь.

...

у Силах оборони зараз дефіцит кадрів. А росіяни паралельно зі своєю мобілізацією системно працюють над зривом нашої. Адже набагато легше перемогти країну без армії чи з дуже ослабленою армією", – пояснює експерт.


За його словами, мобілізація зараз – не просто питання кількості залучених до армії людей. Це питання виживання країни.

"Кожен, хто працює на зрив мобілізації в Україні, наближає час, коли росіяни прийдуть у кожне місто та село – і влаштують там щось на зразок Бучі", – попереджає Олександр Солонько.

...

як людині, яка пішла воювати, не зрозуміло, чому ті ж депутати в парламенті займаються передвиборчою риторикою навколо цього законопроекту, тоді як взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна, в якій вони зібралися йти на вибори".

....


якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".

...

Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:42

  fler написав:
  Vadim_ написав:
А он там не огласил список объектов па каторым можно нанасить удары? :(

ТАМ ні, але на сайті Міноборони США сказав, що українцям все можна і передав привіт кацапському іпсо :D :wink:

Я Вам верю на слово , але посилання можете надати?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:56

  Bobua написав:



якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".

...


які тут можуть бути соціальні наслідки? Армія майданити не буде.
Авторитети ,які могли це провернути ,в лондоні тужать за батьківщиною :lol:
Сімейні пєси украдене щастє тож відкладаються на потом :lol: і то лише якщо вернуться "михайли", але в нас зара основна маса тих кого загребли "миколи задорожні" , які там пєси можуть бути дома? Тихе бухання в геделиках... а в случай чого державні суди з жінками одберуть нажите :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:42

  Bobua написав:Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально.

для влади чи громадян?
Примат
 
Повідомлень: 411
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:46

Bobua

взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,


Ухилянти кажуть «це ми так нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11703
З нами з: 15.02.09
Подякував: 449 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:02

  Bobua написав:відправити всю-всю владу в окопи. При цьому, навіть не намагаються пояснити, а як же ж країна має жити без влади під час війни...


в своєму перекручуванні забріхуватися ж не потрібно.
мова йде лише тільки про М25-60 а не вся влада в окопи.
mephala
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03

  Hotab написав:Bobua

взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,


Ухилянти кажуть «це ми таких нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)

ПОЛІТИКИ як спортсмени , хочуть набрати дворічну форму за тиждень :mrgreen:

Або треба змінювати режим ( сон та харчування ) або змінювати тренування ( використовувати ресурс за призначенням ) .

Нащо правоохоронні органи та культурні діячі Державі якої на думки захисників Батьківщини дуже скоро припине існування :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16398
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:06

  Bobua написав:Якщо для населення війна не реал.загроза, то і ТЦК їм не страшне. Хай і далі полює. Елої пищать, але насправді їм подобаєтся, як на амер.гірках. :)


влада також не бачить загрози так як наплодила сортів і вирішила що відіб’ється самим тільки плебсом.
mephala
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:07

  Bobua написав:Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально. А сухо і бездушно автоматично.


ну так. все вірно.
плебс к ногтю а перший сорт живе в режимі мирного часу.
mephala
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75807581758275837584>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 181904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 603328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2311)
10.04.2024 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.