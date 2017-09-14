Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства, змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.
як зручно в усьому звинуватити кацапів. а своєї колоди вперто не помічають.
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.
Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.
.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):
▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК; ▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу"; ▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі; ▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ. ㅤ
Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?
Это такой же новояз как и зелены "потери". Под "уточнить данные" понимается "пройти ВЛК" -- т.е. один шаг до отправки "в окопы"
Ухилянти кажуть «це ми таких нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
Это вы сильно преувеличиваете: большая часть ухылянтов просто ждет развала Берлинской Стены... При этом: многие из этих ухылянтов уже пережили "развал страны (совка)" -- как оказалось: ничего страшного в этом нет