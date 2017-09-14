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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7581758275837584>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:11

  Bobua написав:

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевняє, що російська пропаганда добре спрацювала на розкол українського суспільства, змусивши багатьох повірити в те, що оборона країни – це не обов'язок, а порушення прав громадян.



як зручно в усьому звинуватити кацапів. а своєї колоди вперто не помічають.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:25

  katso написав:
  Xenon написав:
❗️Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили дані в ТЦК, зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації.

Зробити це можна буде в самому ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті.

.
Заходи впливу на тих, хто порушує правила військового обліку (не з'явився за повісткою або не оновив дані):

▪️керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та приводу громадянина до ТЦК;
▪️в разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом "вимогу";
▪️громадянину дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪️якщо громадянин не виконав вимоги, у такому разі ТЦК звертається до суду щодо обмеження громадянина у праві водіння ТЗ.



Мне кажется слова "уточнили дані" в тексте выше как-то диссонируют с идеологией объединения всех реестров после чего государство и так видит все данные гражданина. Или как оно будет работать - все реестры объединят но гражданин все равно должен будет прийти "на уточнение данных"?

Это такой же новояз как и зелены "потери". Под "уточнить данные" понимается "пройти ВЛК" -- т.е. один шаг до отправки "в окопы" :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:26

❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая


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Востаннє редагувалось Xenon в Сер 10 кві, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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  Hotab написав:Bobua

взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,


Ухилянти кажуть «це ми таких нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)

Это вы сильно преувеличиваете: большая часть ухылянтов просто ждет развала Берлинской Стены...
При этом: многие из этих ухылянтов уже пережили "развал страны (совка)" -- как оказалось: ничего страшного в этом нет :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:35

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Большая часть ухылянтов просто ждет развала Берлинской Стены...


А що для вас»берлінська стіна»? «Границы между республиками саюзнава государства»? :lol:
Поїдете в Синьковку святкувати воззʼєднання?

уже пережили "развал страны (совка)"


Ви дійсно не розумієте що зараз йде даунгрейд? І рух в зворотному? Чи вмикаєте??
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:42

  Hotab написав:_hunter

Большая часть ухылянтов просто ждет развала Берлинской Стены...


А що для вас»берлінська стіна»? «Границы между республиками саюзнава государства»? :lol:
Поїдете в Синьковку святкувати воззʼєднання?

уже пережили "развал страны (совка)"


Ви дійсно не розумієте що зараз йде даунгрейд? І рух в зворотному? Чи вмикаєте??

>>> А що для вас»берлінська стіна»
Другое название -- "железный занавес".

>>> Ви дійсно не розумієте що зараз йде даунгрейд? І рух в зворотному?
Значит я недостаточно ясно намекнул :oops: -- но больше намекать не буду -- на "глазооткрывательные" посты тут сразу жалобы тычут :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая


Зображення
Уточнюй, кого можуть мобілізувати - ТЗ чи нромадянина ;)
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:52

цікаво, чи можуть мобілізувати нерухомість?
Якщо у власності більше ніж одна квартира/будинок і т.і? )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56

  Xenon написав:цікаво, чи можуть мобілізувати нерухомість?
Якщо у власності більше ніж одна квартира/будинок і т.і? )


Ви самі писали про авто .
Про нерухомість там згадок небуло .
Так що поки не переймайтесь .
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:57

  Xenon написав:цікаво, чи можуть мобілізувати нерухомість?
Якщо у власності більше ніж одна квартира/будинок і т.і? )

Вроде как по действующему законодательству -- только в местах "боевой славы". Но там без разницы больше/меньше :roll:
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