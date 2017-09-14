То что убрали из законопроекта 36 месяцев демобилизации, это реально подлость, которая влияет на моральный стан. Большинство согласно ещё годик отрубить, но чтобы понятно как планировать свою дальнейшую жизнь, а сейчас непонятно что. Говоришь комвзвода надо сделать то то, а в ответ мне пох, увольняй если не нравится. Ничего нельзя сделать против итальянской забастовки, я не отказываюсь, но делаю всё долго и вообще у меня спина болит.
Речник ВМС Плетенчук уточнив деталі про російський гелікоптер Ка-27 — він «вибухнув», але причини цього поки що не встановили. Тобто не факт, що його збили.
«Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу», — сказав він.
Гелікоптер впав неподалік від селища Чорноморського (Євпаторійський район), після чого росіяни розгорнулу пошукову операцію. Доля екіпажу невідома.
▪️У своєму Facebook Плетенчук вранці написав: «Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов». Слово «знищення» щодо Ка-27 використало Міноборони України у своєму акаунті в Х.
Россия изменила тактику обстрелов Украины: она используют дорогостоящие высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев — The Financial Times
В период с 22 по 29 марта РФ атаковала семь ТЭС и две гидроэлектростанции в регионах, где нет достаточного количества современных систем ПВО. В одной из недавних атак использовали баллистические ракеты стоимостью $100 млн, которые могут сбивать только системы ПВО Patriot
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 12:44, всього редагувалось 4 разів.
❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая
вопрос знатокам, если один из транспортов спортивный мазерати, а другой 21я волга, какой из них мобилизуют?
Самокат. 2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон 2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»
freeze написав:То что убрали из законопроекта 36 месяцев демобилизации, это реально подлость, которая влияет на моральный стан. Большинство согласно ещё годик отрубить,
Це було понятно ще з січня. І думаю , шо якщо зараз провести опитування більшість буде за варіант що демобілізація не потрібна. Бо генералам треба було 500 тисяч потом генералів поганих поміняли, зробили аудит . Виявилось що велика частина армії не воює і стіки набирати не треба , можно іще знайти внутрішні резерви за рахунок поварів, банщиків і мед рот. Обмежено придатних також відмінили, ніби для мобілізації , зара побачим чи це не для мобілізованих відмінили обмеженість
Xenon написав: ❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая
вопрос знатокам, если один из транспортов спортивный мазерати, а другой 21я волга, какой из них мобилизуют?
Самокат. 2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон 2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»
Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...