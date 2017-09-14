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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7581758275837584
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То что убрали из законопроекта 36 месяцев демобилизации, это реально подлость, которая влияет на моральный стан. Большинство согласно ещё годик отрубить, но чтобы понятно как планировать свою дальнейшую жизнь, а сейчас непонятно что.
Говоришь комвзвода надо сделать то то, а в ответ мне пох, увольняй если не нравится. Ничего нельзя сделать против итальянской забастовки, я не отказываюсь, но делаю всё долго и вообще у меня спина болит.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:58

  холява написав:
  Xenon написав:цікаво, чи можуть мобілізувати нерухомість?
Якщо у власності більше ніж одна квартира/будинок і т.і? )


Ви самі писали про авто .
Про нерухомість там згадок небуло .
Так що поки не переймайтесь .

Це був більше тролінг (вибачаюсь якщо що)
Всіж розуміють - шо ""мобілізація другого авто" - це таке непахане поле для корупції шо ой вей.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:18

  Xenon написав:
❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая

вопрос знатокам, если один из транспортов спортивный мазерати, а другой 21я волга, какой из них мобилизуют?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:24

Речник ВМС Плетенчук уточнив деталі про російський гелікоптер Ка-27 — він «вибухнув», але причини цього поки що не встановили. Тобто не факт, що його збили.

«Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу», — сказав він.

Гелікоптер впав неподалік від селища Чорноморського (Євпаторійський район), після чого росіяни розгорнулу пошукову операцію. Доля екіпажу невідома.

▪️У своєму Facebook Плетенчук вранці написав: «Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов». Слово «знищення» щодо Ка-27 використало Міноборони України у своєму акаунті в Х.
Россия изменила тактику обстрелов Украины: она используют дорогостоящие высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев — The Financial Times

В период с 22 по 29 марта РФ атаковала семь ТЭС и две гидроэлектростанции в регионах, где нет достаточного количества современных систем ПВО. В одной из недавних атак использовали баллистические ракеты стоимостью $100 млн, которые могут сбивать только системы ПВО Patriot

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 12:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:25

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:
❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая

вопрос знатокам, если один из транспортов спортивный мазерати, а другой 21я волга, какой из них мобилизуют?

Самокат.
2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон
2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:38

  freeze написав:То что убрали из законопроекта 36 месяцев демобилизации, это реально подлость, которая влияет на моральный стан. Большинство согласно ещё годик отрубить,

Це було понятно ще з січня.
І думаю , шо якщо зараз провести опитування більшість буде за варіант що демобілізація не потрібна.
Бо генералам треба було 500 тисяч потом генералів поганих поміняли, зробили аудит . Виявилось що велика частина армії не воює і стіки набирати не треба , можно іще знайти внутрішні резерви за рахунок поварів, банщиків і мед рот.
Обмежено придатних також відмінили, ніби для мобілізації ,
зара побачим чи це не для мобілізованих відмінили обмеженість :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:48

«Зелена країна».

у області висадять 1 млн 700 тисяч нових дерев. Найбільше – сосен.
https://gorod.dp.ua/news/215648
А через рік з них можна буде виготовити ціпки для новобранців на нулі. :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:49

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:
❗️При наличии у граждан более одного транспортного средства, его могут мобилизовать, - Безуглая

вопрос знатокам, если один из транспортов спортивный мазерати, а другой 21я волга, какой из них мобилизуют?

Самокат.
2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон
2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»

Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:55

Фінальна кількість правок щодо законопроєкту про мобілізацію - 4294, - Железняк.

Водночас від Комітету врахована лише 31-а правка. А всі інші в статусі "відхилені".

Сьогодні розглядають ці відхилені 4263 правки, а вже завтра почнуть враховані 31-у.

vitaliiangel
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  #<1 ... 7581758275837584
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